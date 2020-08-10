Лукашенко ответил, кто отключил интернет в Беларуси в день выборов

Александр Лукашенко ответил на вопрос, почему в день выборов в его стране пропал интернет. По словам бессменного президента, Сеть в стране отключила вовсе не власть: кто-то заблокировал интернет из-за границы, пишет агентство "БелТА".

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - сказал Лукашенко, уверяя, что на его страну действуют со всех сторон, но они выстоят.

В компании "Белтелеком" говорят, что уже сутки они фиксируют множественные кибератаки различной степени интенсивности. Особенно хакеры атакуют сайты госорганов, что привело к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования.

Ранее “Комментарии” сообщали, что несмотря на безоговорочную победу Лукашенко, он все же проиграл страну. Действующий с 1994 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах, но это по душе отнюдь не всем: несогласные с этим белорусы попытались собрать в Минске майдан. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги выборов и рассказали, какими будут выводы Беларуси и Украины.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!