Лишат ли Разумкова мандата, и каким будет его ответ: что говорят эксперты

В Телеграмм-каналах со ссылкой на инсайды сообщают, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы убедил Владимира Зеленского лишить экс-спикера ВР Дмитрия Разумкова статуса нардепа на ближайшем съезде партии "Слуга народа" (СН). Аргумент – чтобы Разумков не смог создать свою депутатскую группу в парламенте и не использовал трибуну ВР для критики президента.

Дмитрий Разумков - фото: Верховная Рада

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", возможен ли такой поворот событий и к чему это может привести.

СН попытается запустить процедуру лишения экс-спикера депутатского мандата

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что лишение Разумкова мандата депутата – это базовый сценарий Банковой. И к этому всё идет.

"Разумков для Зеленского — как кость в горле. Он видит в нем политического конкурента на будущих выборах. И будет стараться максимально зачистить Разумкова с политического, электорального поля. Даже не сомневаюсь, что СН попытается запустить процедуру лишения экс-спикера депутатского мандата", – говорит Кирилл Молчанов.

Он напоминает, что согласно Конституции, любой нардеп должен быть во фракции, если избирался по списку.

"А именно так избирался Разумков, который вообще был №1 в партийном списке "слуг". И, несмотря на то, что сама фракция выдвинула его в спикеры, против него могут запустить процедуру лишения мандата, – прогнозирует эксперт. – Или ему придется вступить во фракцию СН, что для него будет политическое самоубийством".

Если Разумков создаст свою группу в Раде, она станет своеобразной альтернативой СН, оказавшейся под давлением Офиса президента

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович также считает вполне возможным лишения Разумкова мандата. Но уверяет, что в таком случае экс-спикер даст бой.

"С формальной точки зрения, можно найти некие причины, чтобы забрать мандат у Разумкова. Он – списочник. А если человек, прошедший в парламент по спискам партии, пишет заявление о выходе с фракции, то в соответствии с действующим законодательством, мандат у него забирается. Нюанс в том, что Разумков писал соответствующее заявление в контексте назначения на пост спикера Верховной Рады. И можно ли это трактовать как добровольный выход из фракции с последующим лишением мандата – вопрос пока открытый. Всё зависит от позиции фракции", – отмечает Игорь Рейтерович.

По его мнению, если "слуги" (Офис президента) решат довести дело до конца, то в контексте парламентской процедуры мандат они у экс-спикера заберут. Найдут минимальный уровень аргументов, нужное количество голосов.

который легко закрывает глаза на тонкости регламента, сделать это будет достаточно просто, – уверен эксперт. – Другой вопрос, что Разумков почти наверняка пойдет тогда в суд. Не исключено, что по двум делам. Как по вопросу лишения мандата (и он уже анонсировал, что будет судиться при таком раскладе), так и, отказавшись от своего обещания не оспаривать процесс отстранения с должности спикера. Ранее он обещал не делать этого (хоть там и были нарушения регламента), чтобы показать, что не держится за кресло. Но если его попробуют оставить без мандата, он может судиться еще и по этому поводу. Нанести такой себе ответный удар. Мне изначально показалось, что Разумков и "слуги" достигли определенного консенсуса, когда снимали спикера. Но если процесс выйдет из-под контроля, и мандат будут забирать – не исключаю, что Разумков будет судиться и по первому, и по второму моменту". "А поскольку теперь у "слуг" есть свой спикер ( Руслан Стефанчук),

Игорь Рейтерович также отмечает, что в ОП, действительно, существуют определенные опасения касательно концентрации вокруг Разумкова части парламентариев.

"По состоянию на сегодня, минимум 12 депутатов могут войти в условную "группу Разумкова". Всё, что ему надо – подтянуть еще 7 парламентариев, чтобы создать собственную депутатскую группу, – говорит эксперт. – На данный момент наименьшая депутатская группа насчитывает в парламенте именно 19 человек. Соответственно, новая, которая создается, не может быть меньше той, что есть на момент ее формирования в ВР. А если Разумков создаст свою группу в ВР, она станет своеобразной альтернативой СН, оказавшейся под давлением ОП. И центробежные процессы ускорятся. Многие будут присматриваться к этой группе, голосовать с ней в унисон. Или (что тоже немаловажно) не голосовать в унисон с ней по тем или иным важным для ОП законопроектам".

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