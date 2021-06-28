Кравчук не явился в Раду на День Конституции: почему

Первый украинский президент Леонид Кравчук не явился на торжественное заседание парламента по случаю 25-й годовщины принятия Конституции из-за плохого состояния здоровья. Такой информацией поделилась пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева в комментарии изданию "Суспільне", пишет НВ.

Леонид Кравчук - фото из открытых источников

По словам Сибирцевой, на сегодня состояние здоровья Кравчука не позволяет первому президенту работать и участвовать в любых мероприятиях. Более того, медики запретили ему всяческие нагрузки.

Отмечается, что на сегодняшнем торжественном заседании в здании Верховной Рады присутствовали президент страны Владимир Зеленский и экс-государственные главы, нардепы прошлых созывов, члены правительства и другие гости.

Напомним, что в Украине 28 июня отмечают 25-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции. День Конституции является государственным праздником, поэтому 28 июня в стране является официальным выходным днем.

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко отмечает, что главная проблема нашего Основного Закона заключается в том, что он не работает таким образом, как нам бы хотелось, что мы не считаем его общественным договором. А заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает День Конституции праздником "со слезами на глазах".

Ранее портал "Комментарии" писал, что решение проблемы военного противостояния на Донбассе является для Украины одним из приоритетных вопросов. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука, дипломатическая работа хоть и ведется, но требует кардинальной перезагрузки.





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