Кравчук объяснил, в чем задержка с решением вопросов по Донбассу (ВИДЕО)

BTC/USD
36516.52
ETH/USD
2227.57
LTC/USD
158.03
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Решение проблемы
военного противостояния на Донбассе является для Украины одним из приоритетных
вопросов. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида
Кравчука, дипломатическая работа хоть и ведется, но требует кардинальной
перезагрузки, передает "Украина 24".
Кравчук объяснил, почему вопросы по Донбассу практически не решаются. Фото: НВ
Как объяснил экс-президент,
война в Украине длится уже восьмой год. Почти столько же ведутся и переговоры
на "Минской площадке". Однако, как подчеркивает Кравчук, удовлетворяющих
Украину результатов по-прежнему не достигнуто.
Леонид Кравчук
убежден, что, как бы тому не противились отдельные личности и не пытались доказать
невозможность подобного развития событий, переформатирование переговоров по
Донбассу остро необходимо. Политик уверен, что никаких подвижек в вопросах
окончания войны не будет, если сами по себе переговоры не претерпят изменений.
При этом, по
словам Кравчука, трансформация необходима "Минску" в целом: как площадке для
встреч, так и существующим договоренностям. Первое, очевидно, связано с
позицией Украины насчет режима диктатуры в Беларуси, второе — с невыгодностью
положений, прописанных в документе.
Новшества касательно
соглашений должны относиться к порядку действий, которые бы урегулировали военный
конфликт. По мнению Леонида Кравчука, изначально следует добиться полного
прекращения обстрелов, дабы наступила тишина, а затем должны систематически
приниматься решения, которые, по итогу, принесут мир на Донбасс.
К слову, экс-глава
государства подчеркнул, что занимаясь реинтеграцией нынче контролируемого
боевиками региона, Украина должна отстаивать интересы всех своих граждан, а
особенно тех, кто сейчас живет в оккупации.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему, по мнению Леонида Кравчука, Россия может распасться на куски. Подробнее — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, может ли Путин рискнуть использовать против Украины ядерное оружие. Что на этот счет думает Кравчук, читайте в нашей публикации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости