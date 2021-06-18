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Кравчук объяснил, в чем задержка с решением вопросов по Донбассу (ВИДЕО)

По мнению первого президента, без значительной трансформации «Минских договоренностей» не обойтись

сегодня, 19:14
Автор:

Вечканова Елена

Решение проблемы военного противостояния на Донбассе является для Украины одним из приоритетных вопросов. По словам руководителя отечественной делегации в ТКГ Леонида Кравчука, дипломатическая работа хоть и ведется, но требует кардинальной перезагрузки, передает "Украина 24".

Кравчук объяснил, в чем задержка с решением вопросов по Донбассу (ВИДЕО)

Кравчук объяснил, почему вопросы по Донбассу практически не решаются. Фото: НВ

Как объяснил экс-президент, война в Украине длится уже восьмой год. Почти столько же ведутся и переговоры на "Минской площадке". Однако, как подчеркивает Кравчук, удовлетворяющих Украину результатов по-прежнему не достигнуто.

Леонид Кравчук убежден, что, как бы тому не противились отдельные личности и не пытались доказать невозможность подобного развития событий, переформатирование переговоров по Донбассу остро необходимо. Политик уверен, что никаких подвижек в вопросах окончания войны не будет, если сами по себе переговоры не претерпят изменений.

При этом, по словам Кравчука, трансформация необходима "Минску" в целом: как площадке для встреч, так и существующим договоренностям. Первое, очевидно, связано с позицией Украины насчет режима диктатуры в Беларуси, второе — с невыгодностью положений, прописанных в документе.

Новшества касательно соглашений должны относиться к порядку действий, которые бы урегулировали военный конфликт. По мнению Леонида Кравчука, изначально следует добиться полного прекращения обстрелов, дабы наступила тишина, а затем должны систематически приниматься решения, которые, по итогу, принесут мир на Донбасс.

К слову, экс-глава государства подчеркнул, что занимаясь реинтеграцией нынче контролируемого боевиками региона, Украина должна отстаивать интересы всех своих граждан, а особенно тех, кто сейчас живет в оккупации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению Леонида Кравчука, Россия может распасться на куски. Подробнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, может ли Путин рискнуть использовать против Украины ядерное оружие. Что на этот счет думает Кравчук, читайте в нашей публикации.


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Источник: https://t.me/ukraina24tv/8440
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