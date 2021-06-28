25-я годовщина принятия Конституции Украины: что не так с нашим Основным Законом

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Ольга Чародий
В Украине 28 июня отмечают 25-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции. День Конституции является государственным праздником, и поэтому 28 июня в Украине является официальным выходным днем. 25-я годовщина Конституции. Что не так с нашим Основным Законом? Эксперты оценили для портала "Комментарии".
25-я годовщина Конституции Украины (фото из открытых источников)
Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко отмечает,
что главные проблемы нашего Основного Закона то, что он не работает таким
образом, как нам бы хотелось, а также, что мы не считаем его общественным
договором.
Именно потому, подчеркивает Богдан Бондаренко, Конституция не
стала пока для украинцев некой ценностью.
Заместитель директора Украинского института политики,
политический эксперт Кирилл Молчанов считает День Конституции праздником со
слезами на глазах.
"Увы, но наша Конституция превратилась в некий фиговый
листочек и абсолютно не выполняется. Каждый президент пытается ее переиначить,
переписать под себя. Бесконечно вносятся поправки, причем целыми списками.
Зеленский внес уже около 10 таких предложений по изменению Основного закона. А
в тех же Штатах, где одна из самых старых Конституций мира, ей более 200 лет,
за всё время внесли лишь около трех десятков правок", — подчеркивает эксперт.
По мнению Кирилла Молчанова, беда в том, что нашу Конституцию
просто не хотят выполнять.
"Если бы ее выполняли, все статьи, было бы больше толку, чем от бесконечных изменений", — резюмирует эксперт.
Напомним, в День Конституции Офис президента сообщил об инициативе, согласно которой самые маленькие украинцы смогут знакомиться с главным Законом демократического государства и узнавать о своих основополагающих правах и обязанностях.
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