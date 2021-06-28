25-я годовщина принятия Конституции Украины: что не так с нашим Основным Законом

В Украине 28 июня отмечают 25-ю годовщину с момента вступления в силу Конституции. День Конституции является государственным праздником, и поэтому 28 июня в Украине является официальным выходным днем. 25-я годовщина Конституции. Что не так с нашим Основным Законом? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

25-я годовщина Конституции Украины (фото из открытых источников)

"Украинцы не хотят читать Конституцию, не знают ее. А элиты не понимают, зачем им какие-то правила"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко отмечает, что главные проблемы нашего Основного Закона то, что он не работает таким образом, как нам бы хотелось, а также, что мы не считаем его общественным договором.

"То есть, мы рассматриваем Конституцию как некий документ, который изменить сложнее, чем обычный закон. При этом всё равно изменить его можно — и депутаты это периодически делают. Но это не общественный договор, в котором договорились между собой государство и общество, элиты и общество. Это даже не межэлитарный договор, в котором мы договорились на определенные правила — и живем, согласно им. Соответственно, мы не так его защищаем, как могли бы", — поясняет эксперт.

Именно потому, подчеркивает Богдан Бондаренко, Конституция не стала пока для украинцев некой ценностью.

"Увы, но украинцы не хотят читать Конституцию, не знают ее. А элиты не понимают, зачем им какие-то правила. Потому у нас получается ситуация, которую имеем на данный момент, — отмечает эксперт. — На Конституции пиарятся все, кому не лень. В зависимости от информационного повода, могут всунуть туда всё, что пожелают. Начиная от курса в ЕС и НАТО, заканчивая референдумами по Донбассу, касательно противодействия олигархам, нулевой толерантности к коррупции и т.д. К сожалению, с реальностью это имеет мало общего".

"Зеленский внес уже около 10 таких предложений по изменению Основного закона"

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает День Конституции праздником со слезами на глазах.

"Увы, но наша Конституция превратилась в некий фиговый листочек и абсолютно не выполняется. Каждый президент пытается ее переиначить, переписать под себя. Бесконечно вносятся поправки, причем целыми списками. Зеленский внес уже около 10 таких предложений по изменению Основного закона. А в тех же Штатах, где одна из самых старых Конституций мира, ей более 200 лет, за всё время внесли лишь около трех десятков правок", — подчеркивает эксперт.

По мнению Кирилла Молчанова, беда в том, что нашу Конституцию просто не хотят выполнять.

"Если бы ее выполняли, все статьи, было бы больше толку, чем от бесконечных изменений", — резюмирует эксперт.

Напомним, в День Конституции Офис президента сообщил об инициативе, согласно которой самые маленькие украинцы смогут знакомиться с главным Законом демократического государства и узнавать о своих основополагающих правах и обязанностях.

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