Итоги работы Верховной Рады за год: почему с эффективностью парламента все еще проблемы

Верховная Рада завершила свою работу в этом году. Во время последнего заседания, прошедшего 21 декабря, парламентарии приняли ряд решений, в том числе – легализовав медицинский каннабис. Как оцениваете работу ВР за год? Что следует предпринять, чтобы наши парламентарии стали более эффективными? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Улучшить работу Рады можно единственным способом – переизбрать ее

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин считает, что в фискальном смысле парламентский год был неоднозначным.

К сожалению, вмешательство государства в экономику будет неуклонно расти, а Украину, согласно обновленному Меморандуму с МВФ ожидает четырехлетняя эпоха высоких налогов", – прогнозирует эксперт. "Это было время кулуарного сворачивания под внешним давлением военной и налоговой реформ, большинства льгот, обещанных людям до конца войны, начало массовых налоговых проверок и штрафов

Обратной стороной парламентского года, по его слова, стал нормативный еврофорсаж, позволивший уверенно двигать страну в ЕС.

Иными словами, парламент сделал немало на четвертый год своего существования в нынешнем виде, но мог сделать гораздо больше", – уверен Вячеслав Черкашин. "Взят курс на перегрузку Бюро экономической безопасности и контролирующих органов, открыты реестры возмещения НДС и декларации чиновников.

По его мнению, улучшить работу Рады можно единственным способом – переизбрать ее. Чего сами депутаты, смена которых должна была произойти еще осенью, явно не хотят.

"Ну, а последний год работы этого созыва – самый слабый и не эффективный", – констатирует эксперт.

Часть нардепов стала фигурантами громких скандалов, а некоторые даже – уголовных производств

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

а некоторые даже – уголовных производств Есть и те, кто, похоже, присутствует на заседаниях ВР в режиме видеоконференции благодаря министру юстиции Денису Малюське, который провел интернет в Киевский следственный изолятор". "Качественный показатель в этом составе парламента, к сожалению, хромает. Часть нардепов стала фигурантами громких скандалов

Страна управляется фактически решениями президента и его Офиса, отмечает эксперт. И управляемая Рада, как правило, эти решения принимает.

внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс (касательно сроков досудебного расследования), лишь подтверждают, что нардепы в большинстве своем заняты популизмом. И когда они потом сами становятся фигурантами уголовных производств – ощущают уже на себе свои же правки. Более эффективной работа парламента станет не от условной перетасовки кроватей в борделе (как в старом анекдоте), а от смены кадров". "В таких условиях ожидать чего-то от парламента не приходится, – поясняет Сергей Войченко. – В идеале нардепам следовало бы сконцентрировать максимум усилий на законодательных изменениях, способствующих укреплению обороноспособности Украины. Но этого нет… А скандалы вокруг частичной отмены "правок Лозового"

Работы в стране – полно, а депутаты идут на каникулы

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что во время войны парламент не имеет права уходить на каникулы.

"У нас нет сейчас ни красных дней календаря (как выходных), ни каникул. Страна в реальном секторе мобилизована, а у ВР почему-то – каникулы, – удивляется эксперт. – Что касается оценки работы Рады... Как известно, нет предела совершенству. А наш парламент до совершенства, мягко говоря, не дотягивает".

Законодательно и экономически мы воюем крайне слабо, подчеркивает Руслан Соболь. ВПК очень вяло набирает обороты. Не запускаются предприятия, которые могут сейчас выпускать снаряды, патроны и так далее.

"Нам нужно открывать новые производства, которые, к примеру, массово изготовляли бы пикапы (крупноузловую сборку тех же авто мы могли бы делать – пусть не в прифронтовом Запорожье, но – в Киеве, Луцке, Львове), дроны разного вида (особенно FPV), медицинские кровати, одежду и обув для военнослужащих. Всё это можно потом перепрофилировать на гражданскую жизнь, – поясняет Руслан Соболь. – А мы теряем сейчас эту возможность. Партнеры нам бы точно помогли с финансированием. У нас более защищены Киев, Западная Украина. Строили бы всё там! Где соответствующие инициативы нардепов – по льготам для таких предприятий, по множеству других моментов?".

Вместо того, чтобы запугивать тех украинцев, кто выехал за границу и не желает возвращаться, следует создавать предприятия и приглашать их туда, уверен эксперт. Обеспечивать место работы, достойную зарплату, жилье (если это люди из временно оккупированных территорий).

"Что делают Рада, Кабмин в этом направлении? Работы в стране – полно. А депутаты идут на каникулы. Или легализуют медицинский каннабис. Последнее – неплохо. Но точно не в приоритете, – акцентирует Руслан Соболь. – А приоритеты у нас более экзистенциальные. Быть или не быть".

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