Легализовали ли в Украине медицинский каннабис: как проголосовал парламент

Верховная Рада во втором чтении проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине. Законопроект №7457 принят 248 голосами в целом. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Медицинский каннабис. Фото: из открытых источников

Соответствующее решение поддержало 248 нардепов. А именно фракция "Слуга народа" дала 178 голосов, группы "Платформа за жизнь и мир" – 10, "За майбутне" – 7, "Голос" – 19, "Довира" – 12, "Восстановление Украины" – 12. Ни единого голоса за данное решение не дали фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

"Закон вводится в действие через полгода после его опубликования. Поэтому это второе полугодие 2024-го года", — пояснил Железняк.

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