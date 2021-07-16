В Раде снова подрались депутаты: кого ударили в этот раз (ФОТО)

Сегодня, 16 июля, в парламенте снова подрались нардепы. На этот раз депутат от "Батькивщины" Вадим Иванченко и его коллега, парламентарий от "Слуги народа" Николай Сольский выясняли отношения с кулаками. Об этом сообщает РБК-Украина.

Верховная Рада Украины (фото: РБК-Украина)

Журналисты в Раде заметили, что конфликт начал Вадим Ивченко, который первым ударил Николая Сольского. Другие парламентарии быстро растащили своих коллег.

Сейчас пока неизвестно, почему депутаты подрались в стенах Рады. Однако журналисты подсчитали, что это уже третья драка в этом созыве.

Известно, что Вадим Ивченко уже опытный парламентарий, ведь он народный депутат нескольких созывов от ВО "Батькивщина". Кроме этого, Ивченко является заместителем председателя Комитета по аграрной политики и земельных отношениях. А еще депутат — сопредседатель МОО "Депутатский контроль"

Слуга народа Николай Сольский по специальности юрист, до депутатской каденции был предпринимателем. В 2019 году стал народным депутатом Украины от фракции "Слуга народа".



