В Раде снова подрались депутаты: кого ударили в этот раз (ФОТО)

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Лиля Воробьева
Сегодня, 16 июля, в парламенте снова подрались нардепы. На этот раз депутат от "Батькивщины" Вадим Иванченко и его коллега, парламентарий от "Слуги народа" Николай Сольский выясняли отношения с кулаками. Об этом сообщает РБК-Украина.
Верховная Рада Украины (фото: РБК-Украина)
Журналисты в Раде заметили, что конфликт начал Вадим Ивченко, который первым ударил Николая Сольского. Другие парламентарии быстро растащили своих коллег.
Сейчас пока неизвестно, почему депутаты подрались в стенах Рады. Однако журналисты подсчитали, что это уже третья драка в этом созыве.
Известно, что Вадим Ивченко уже опытный парламентарий, ведь он народный депутат нескольких созывов от ВО "Батькивщина". Кроме этого, Ивченко является заместителем председателя Комитета по аграрной политики и земельных отношениях. А еще депутат — сопредседатель МОО "Депутатский контроль"
Слуга народа Николай Сольский по специальности юрист, до депутатской каденции был предпринимателем. В 2019 году стал народным депутатом Украины от фракции "Слуга народа".
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что на заседании аграрного комитета подрались нардепы. На заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики во время рассмотрения законопроекта о рынке земли произошла драка между народными депутатами. Видео драки опубликовала на своей странице в "Фейсбуке" депутат Слуги народа Евгения Кравчук. Согласно видео, участниками инцидента стали нардеп от оппозиционной платформы — "За жизнь" Илья Кива, нардеп от фракции "Родина" Вадим Ивченко и нардеп от фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловець. Представители ОПЗЖ и Родины заблокировали место председателя комитета, спорили, сорвали работу.
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