Импорт товаров для нужд обороны теперь без налогов: о чем это говорит – к чему готовится Украина

Верховная Рада Украины на заседании в понедельник, 10 апреля, приняла законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы. Так, были освобождены от налога на добавленную стоимость операций по поставке/ввозу товаров для нужд безопасности и обороны Украины в период военного положения. Эксперты оценили для издания "Комментарии" данные изменения.

Таможня. Фото: из открытых источников

Важно, чтобы те же товары двойного назначения, не предназначенные на нужды обороны, не декларировались под соответствующими кодами, на льготных условиях

Председатель совета в Институт налоговых реформ, вице-президент в Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко уверена, что парламентарии правильно сделали, поддержав данные инициативы.

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"Для нужд обороны Украины из-за границы, действительно, ввозится большое количество разнообразной продукции, за которую неправильно переплачивать. Ведь это или гуманитарная помощь, или что-то, приобретенное на средства, собранные волонтерами, или то, что необходимо государству (госпоставки)", – поясняет эксперт.

Главное, акцентирует она, чтобы были четко прописаны правила растаможки соответствующих товаров, правильно выписаны коды УКТЗЭД (Украинский Классификатор Товаров Внешне Экономической Деятельности – общеукраинский классификатор товаров, применение которого предусмотрено таможенным законодательством), верно оформлен сертификат конечного потребителя (к примеру, касательно автомобилей, что они действительно идут на нужды обороны). Ну и, конечно, чтобы принятые изменения реально заработали – без задержек и коррупционных рисков.

"Важно, чтобы те же товары двойного назначения, на самом деле не предназначенные на нужды обороны, не декларировались под соответствующими кодами, на льготных условиях. Следует продумать систему минимизации подобных коррупционных рисков, которые могут бросить тень на эту позитивную инициативу", – констатирует Елена Хотенко.

Украина готовится увеличивать мощности своего военно-промышленного комплекса

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:

"Принятые Радой налоговые и таможенные изменения говорят о том, что Украина готовится к затяжной войне. В сопроводительных документах отмечается, что от налогообложения при ввозе в нашу страну освобождаются такие виды продукции как порох, взрывчатые вещества, специальная химия (для производства боеприпасов), средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автомобили спецназначения, радиолокационные станции, мобильные ремонтные мастерские, используемые в оборонных целях, военные корабли и катера. Но, думаю, определенные виды продукции попросту не были обнародованы, потому как должны оставаться вне огласки".

Нет сомнений, продолжает эксперт, что Украина готовится увеличивать мощности своего военно-промышленного комплекса (ВПК), который должен ударно работать и после нашей победы.

"Хорошая новость, что могут появиться новые предприятия (в основном государственные), которые будут изготавливать вооружение и боеприпасы. Возможно, мы в дальнейшем станем топовым экспортером продукции собственного ВПК. Но быстрых изменений к лучшему, в том числе в экономике, пожалуй, ожидать не стоит, – считает Руслан Соболь. – Так что соответствующие решения парламента – скорее вынужденная необходимость, которая давно назрела. Сейчас ее, наконец, формализовали в виде изменений в Налоговый и Таможенный кодексы".

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