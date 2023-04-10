Изменения в налоговый и таможенный кодекс приняли в Парламенте

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 10 апреля приняла 11 Законов, 6 законопроектов и две постановки. Среди документов и касающиеся импорта товаров для нужд обороны пишут "Комментарии".



Совет отменил налоги на импорт товаров для нужд обороны

В целом народные избранники приняли изменения в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке/ввозу товаров для нужд безопасности и обороны в период военного положения; изменений в Таможенный кодекс Украины об особенностях ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны в период военного положения .

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Ожидается и теперь освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю.

В сопроводительных документах отмечается, что речь идет об освобождении от налогообложения ввоза в Украину следующих видов продукции: пороха, взрывчатых веществ, специальная химия для производства боеприпасов, средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, автомобилей специального назначения, радиолокационных станций, мобильных ремонтных мастерских, используемых в оборонных целях, военных кораблей и катеров.

Напомним, "Комментарии" писали, что прошло два месяца после "большого шухера" на таможне. Анонсированная же системная борьба почему-то напоминает больше информационный шум.

Говорилось на портале "Комментарии" и о том, что в Раде планируют ввести конкурсы на руководящие должности Таможни и Налоговой служб.

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