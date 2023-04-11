Почему власть решила сменить «смотрящего» за бюджетом – действительно ли назрел вопрос

В понедельник, 10 апреля, Рада уволила Валерия Пацкана с поста главы Счетной палаты. Это решение власть пыталась провести и раньше, но тогда не хватало голосов за отставку. Почему назрел вопрос с кадровыми изменениями в руководстве Счетной палаты? Что теперь может (и может ли) измениться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Валерий Пацкан. Фото: из открытых источников

Счетная палата превратилась из контролирующего органа – в орган "чего изволите"

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович рассуждает так:

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"Смена руководства Счетной палаты (СП) – это хорошая новость. Неплохо было бы снять и главу налогового комитета ВР (речь о председателе Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данииле Гетманцеве, известным своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы – прим. ред.), но это, к сожалению, пока не произошло. Что касается СП, то она превратилась из контролирующего органа – в орган "чего изволите". Вы когда-нибудь слышали, чтобы на основании отчета Счетной палаты было возбуждено какое-то громкое дело? Я не слышал. Помните скандал с Нафтогазом, когда Коболев просто не пустил их на проверку. Всё это – элементы создания видимости сурового контролирующего органа, который на самом деле давно потерял свой авторитет".

По словам эксперта, у нас есть совсем рядом отличный пример – Верховная контрольная палата (польск. Najwyższa Izba Kontroli, NIK) в Польше.

Если посмотрите годовые отчеты – последний за 2021 год. А уже апрель месяц. Счетная палата должна быть построена таким образом, чтобы любой гражданин, зайдя на их сайт узнал всё, что его интересует по любому вопросу жизни нашего государства. Но там ничего нет. И это – вопрос системы, а не отдельных персоналий", – констатирует Павел Себастьянович. "Это аналог нашей СП, но только имеющий наивысшую степень доверия в государстве. В NIK собирают и анализируют весь спектр информации, касающейся жизни общества. А что делает наша Счетная палата? 10 отчетов за год? Попробуйте зайти на сайт в раздел ПОТОЧНІ ЗВІТИ. Что вы там увидите? Правильно — 404, "Сторінка, яку ви намагались відкрити — відсутня ."

У власти могут быть две цели: активизировать этот орган, с его мощными полномочиями, или просто взять под контроль

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий отмечает, что Счетная палата – потенциально очень серьезный инструмент, с важными полномочиями в деле контроля за госрасходами.

"Но еще со времен президентства Кучмы этот инструмент был превращен в абсолютно неработающий орган, через который теоретически можно было наехать на олигархов, использующих госфинансы. Но при этом Счетная палата этого практически никогда не делала. Очевидно, всё решалось заносом взяток", – считает Александр Палий.

По его словам, особой активизации СП мы не увидели и в последнее время.

"У власти могут быть две цели: активизировать этот орган, с его мощными полномочиями, или просто взять под контроль, – предполагает эксперт. – В ближайшее время мы увидим, какой путь она изберет".

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