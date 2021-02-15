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Ермак прокомментировал отставку Разумкова

"Вместе посмеялись"

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал информацию об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которую начали публиковать в СМИ. Об этом он сообщил в новом интервью на телеканале "Украина 24".

Ермак прокомментировал отставку Разумкова

Разумков. Фото: Униан

По словам чиновника, вопрос отставки спикера украинского парламента сейчас не стоит на повестке дня и даже не рассматривается. 

Он отметил, что те, кто распространяет подобную информацию, ставит перед собой цель внести разлад между представителями органов власти. Ермак сказал, что он обсуждал эти слухи с Разумковым.

Глава ОП заявил, что говорил со спикером по телефону и смеялся вместе с ним над этой информацией. Распространение слухов об отставке главы ВР он назвал политической технологией, которая предусматривает внесение раздора между органами власти и создание хаоса.

Чиновник сказал, что иногда невозможно игнорировать манипуляции, которые носят оскорбительный характер, однако на подобное в команде президента Зеленского точно реагировать не собираются.

На прошлой неделе в СМИ начали публиковать информацию о том, что на Банковой готовят отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады. На его место якобы хотят поставить вице-спикера парламента Руслана Стефанчука.

Дмитрий Разумков стал известен во время избирательной кампании 2019 года как один из главных спикером команды Владимира Зеленского.

В августе 2019 года он был избран главой Верховной Рады и набрал рекордное количество голосов народных депутатов. Его назначение поддержало 382 избранника. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YFvMKeXbQIk
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