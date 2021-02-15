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Главная Новости Политика внешняя политика Какой будет новая стратегия США относительно Донбасса - Кравчук
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Какой будет новая стратегия США относительно Донбасса - Кравчук

Американские власти планируют переходить к реальным действиям

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу и бывший украинский президент Леонид Кравчук сообщил, что Америка постепенно меняет свою стратегию действий относительно российской агрессии на Донбассе. Об этом сообщает издание Gazeta.ua.

Какой будет новая стратегия США относительно Донбасса - Кравчук

Ситуация на Востоке Украины: какой будет политика США в отношении Донбасса. Фото: rbk.ru

Политик отмечает, что американские силы переходят к более серьезным шагам и начинают поддерживать Украину не только на словах, но и на деле. Впервые в политике США в отношении Киева начали появляться конкретные определенные планы, а не обещания.

И теперь можно ожидать, что помощь США становится реальной и сможет повлиять на сторону агрессора.

Кроме того, Леонид Кравчук сообщил, что Россия в свою очередь также начала вести себя более радикально. По его словам, Москва открыто планирует "забрать" Донбасс. Также политик заявил, что последнее время идет речь "об интеграции оккупированных территорий не к составу Украины, а  к России".

По некоторым догадками Кравчука, Кремль задумывается о создании "национально-русских государств" на подконтрольных территориях. Однако Украина ни в коем случае не согласится на эту концепцию. По словам политика, Киев не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы.

Напомним, что 14 февраля в Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Вооруженных сил. Подробнее о потерях украинской армии, читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что новый президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намерен пересмотреть законы о покупке, регистрации и ношении оружия. Такое заявление опубликовал сайт Белого дома. Отмечается, что заявление Байдена сделано в годовщину стрельбы в старшей школе в городе Паркленд, штат Флорида, в 2018 году. Тогда погибли 14 учеников и три учителя. Подробности читайте здесь.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/donbas/_ssa-formuyut-novu-strategiyu-schodo-donbasu-kravchuk/1014791
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