Кравчук назвал одну из своих главных ошибок: "Я не мог оценить"

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук назвал одну из своих главных ошибок за время нахождения во власти. Он сказал, что не смог правильно оценить Россию. Об этом Кравчук сообщил в интервью "Громадскому радио".

По его словам, за 63 года, которые он находится у власти он многое не смогу сделать и правильно оценить, даже имея доступ к архивам Ленинской библиотеки во времена СССР.

Он сказал, что возможно не имел необходимого опыта и позиции, чтобы по-настоящему понять Россию, которая беспрерывно воюет вот уже 150 лет.

По его словам, россияне умеют только давить на страны, которые хотят вести свою самостоятельную политику, а любые переговоры для них являются случайностью.

Он сказал, что сейчас понимает тот факт, что Россия никогда не согласится на то, чтобы Украина была независимым государством. Кравчук высказал сожаление, что он и другие президенты Украины не смогли объединить нашу страну вокруг общей идеи из-за её многообразия.

Первый президент подчеркнул, что когда в Верховной Раде есть фракция, депутаты которой ездят на поклон в Москву, то реакция властей Украины должна быть жесткой и принципиальной.

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в минской ТКГ в июле 2020 года. Во время нахождения на этой должности он внес на рассмотрение ТКГ план совместных шагов по урегулированию конфликта, который предусматривал проведение выборов на Донбассе в марте 2021 года и выведение всех иностранных войск.

До Кравчука украинскую делегацию дважды возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма.

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