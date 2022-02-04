Депутаты-прогульщики: кто чаще всего пропускает заседания в Раде

В январе 67 народных избранников не присутствовали на всех 105 голосованиях в Верховой Раде. Такие данные обнародовала гражданская сеть "Опора".

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Отмечается, что из нардепов-прогульщиков — 24 являются членами депутатской фракции "Слуга народа", 12 — представителями "Оппозиционной платформы — За Жизнь", 7 — депутаты от "Батькивщины", 6 — из "Голоса", 4 — "Европейская солидарность" и группы "За майбутне", а 10 не входят в состав ни одной из фракций.

По данным "Опоры", 30% голосований в стенах парламента пропустили 119 народных избранников, среди которых 48 "слуг народа", 17 входят в состав ОПЗЖ, по 11 нардепов из "ЕС" и "Батькивщины", по 7 представителей группы "За майбутне" и "Голоса", 4 — члены группы "Довира".

Если нардепы не докажут, что они отсутствовали по уважительным причинам, их могут лишить денежных средств, предусмотренных на выполнение депутатский полномочий.

Дело в том, что согласно законодательным изменениям, которые были приняты в октябре 2019 года, посещаемость народными избранниками пленарных заседаний измеряют их участием в голосованиях. Так, если нардеп не проголосовал, это засчитывается отсутствием на заседании.

Напомним, что ранее порталу "Комментарии" стало известно, из чего, помимо должностного оклада, состоит заработная плата народного депутата Украины. Так, нардепам, которые имеют ученую степень или звание "заслуженный", "народный", осуществляется надбавка в размере от 15 до 40%. Также депутатам начисляют надбавку в размере 100% за интенсивность труда.

Ранее на портале "Комментарии" — Нардеп назвал реальную причину карантина в Верховной Раде.

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