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Нардеп назвал реальную причину карантина в Верховной Раде

По словам Железняка, у "слуг народа" не хватало голосов для принятия решений

сегодня, 21:47
Автор:

Елизавета Черных
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Члены фракции "Слуга народа" инициировали карантин в парламенте на две недели не только из-за высокой заболеваемости COVID среди нардепов, а в связи с тем, что не могут принимать законы якобы из-за фактического распада монокоалиции. Такое мнение озвучил народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк в эфире одного из украинских телеканалов, пишет "Сегодня". 

Нардеп назвал реальную причину карантина в Верховной Раде

Ярослав Железняк - фото из открытых источников

"Что касается карантина – не верьте, что эта история связана исключительно с тем, что у нас много коллег болеют. На самом деле много, и желаю всем здоровья, но главная причина – у них нет монобольшинства", — заявил народный избранник. 

Железняк отметил, что во время заседаний Рады на прошлой неделе, у "слуг народа" не хватало голосов для принятия решений. 

По словам нардепа "Голоса", в парламенте решили объявить карантин, чтобы "сохранить лицо и не выставлять в зал Верховной Рады законы, зная, что они будут провалены".

"А они будут провалены, потому что коалиции сейчас фактически не существует, она есть только де-юре", – сказал Железняк. 

Напомним, что 27 января 233 голосами "за" украинский парламент принял решение перенести пленарные заседания из-за коронавирусной вспышки — в Раде заболели десятки народных избранников. 

Ранее портал "Комментарии" писал,  что политический эксперт Виталий Бала также придерживается мнения, что основная причина, по которой Верховная Рада отправилась на карантин, не в высокой заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что перерыв нужен в первую очередь представителям монобольшинства, чтобы провести разговор со "слугами", настроив их единство.  


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Источник: https://vlada.segodnya.ua/vlada/sobytiya/u-vlasti-problema-v-rade-nazvali-realnuyu-prichinu-karantina-1599416.html
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