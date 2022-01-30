Нардеп назвал реальную причину карантина в Верховной Раде

Члены фракции "Слуга народа" инициировали карантин в парламенте на две недели не только из-за высокой заболеваемости COVID среди нардепов, а в связи с тем, что не могут принимать законы якобы из-за фактического распада монокоалиции. Такое мнение озвучил народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк в эфире одного из украинских телеканалов, пишет "Сегодня".

Ярослав Железняк - фото из открытых источников

"Что касается карантина – не верьте, что эта история связана исключительно с тем, что у нас много коллег болеют. На самом деле много, и желаю всем здоровья, но главная причина – у них нет монобольшинства", — заявил народный избранник.

Железняк отметил, что во время заседаний Рады на прошлой неделе, у "слуг народа" не хватало голосов для принятия решений.

По словам нардепа "Голоса", в парламенте решили объявить карантин, чтобы "сохранить лицо и не выставлять в зал Верховной Рады законы, зная, что они будут провалены".

"А они будут провалены, потому что коалиции сейчас фактически не существует, она есть только де-юре", – сказал Железняк.

Напомним, что 27 января 233 голосами "за" украинский парламент принял решение перенести пленарные заседания из-за коронавирусной вспышки — в Раде заболели десятки народных избранников.

Ранее портал "Комментарии" писал, что политический эксперт Виталий Бала также придерживается мнения, что основная причина, по которой Верховная Рада отправилась на карантин, не в высокой заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что перерыв нужен в первую очередь представителям монобольшинства, чтобы провести разговор со "слугами", настроив их единство.

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