Деолигархизация Украины: будет ли толк от инициатив Зеленского

Четверг, 1 июля, выдался
очень "урожайным" на принятие различных законов в парламенте. За один из них — законопроект
Владимира Зеленского об олигархах — проголосовали 275 нардепов. "Комментарии"
попросили экспертов объяснить, будет ли толк от этих инициатив и почему политсилы
Рады голосовали за документ по-разному.
Рада поддержала в первом чтении закон про олигархов. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
"Можно
расценивать это как очередной шаг к узурпации власти"
Политический эксперт Дмитрий Воронков,
оценивая результаты голосования, отметил, что ранее в прессу просочилась
информация, мол руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид
Арахамия предупредил "слуг".
"Якобы если кто не проголосует, его исключат
из монобольшинства по причине, что за таким человеком якобы может стоять
какой-то олигарх. Так что можно расценивать это голосование, как прошедшее под
определенным давлением. Впрочем, все президентские инициативы проходят под
таким "патронатом" партийной дисциплины. И рано или поздно их всё же принимают",
— говорит специалист.
К самому закону у Дмитрия Воронкова, как у и
ряда других экспертов, много вопросов.
"Документ имеет довольно размытые
формулировки, а также механизмы, которыми можно играть. Если человек владеет
медиахолдингом, медиаструктурой, его, исходя из законопроекта, можно назвать,
на взгляд власти, бизнесменом или олигархом. Не понятно, почему владелец
какого-либо телеканала обязательно должен иметь отношение к олигархату", — отмечает
специалист.
По мнению Дмитрия Воронкова, данный закон
выглядит как некая удавка в руках Офиса президента.
"Особенно если учитывать, что определять, кто
олигарх, а кто нет, будет подконтрольный ОП Совет нацбезопасности и обороны,
полномочия которого еще более усилились. Можно расценивать это как очередной шаг
к узурпации власти. Так некоторые страны приходят к авторитаризму", — предупреждает
политэксперт.
По его мнению, подобный закон вообще не нужен.
"У нас есть Антимонопольный комитет Украины. И
именно он должен пресекать попытки олигархата порождать монополизацию неких
секторов экономики, отраслей. Выписывать новый закон для этого не
необходимости. Достаточно, чтобы соответствующие органы исполняли свои обязанности.
А так — мы видим просто поиск новых рычагов контроля со стороны власти", —
резюмирует Дмитрий Воронков.
"Значение этого закона слишком
гиперболизировано"
По мнению политолога Владимира Цыбулько, закон
об олигархах, принятый в первом чтении, выглядит как кость, брошенная
депутатами "Слуги народа" своей иерархии в Офисе президента.
"Если ко второму чтению медийная истерия
вокруг олигархов спадет, тем более, если сама идея повторного похода в
президенты для Владимира Зеленского также исчерпается, деолигархизация тихо
сойдет с вершин медийной истерии", — считает Владимир Цыбулько.
Эффект от принятия данного документа, в первую
очередь политтехнологический, отмечает эксперт.
"Значение этого закона слишком
гиперболизировано. Но свою миссию отвлечения внимания от введения в действие
рынка земли, который впоследствии будет признан шоковым, этот псевдозакон таки
выполнил", — констатирует политолог.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, ждать ли украинцам вынесения вопроса о статусе олигархов на суд национального референдума. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, кого в Украине могут причислить к олигархам.
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