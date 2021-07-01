Деолигархизация Украины: будет ли толк от инициатив Зеленского

Четверг, 1 июля, выдался очень "урожайным" на принятие различных законов в парламенте. За один из них — законопроект Владимира Зеленского об олигархах — проголосовали 275 нардепов. "Комментарии" попросили экспертов объяснить, будет ли толк от этих инициатив и почему политсилы Рады голосовали за документ по-разному.

Рада поддержала в первом чтении закон про олигархов. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

" Можно расценивать это как очередной шаг к узурпации власти"

Политический эксперт Дмитрий Воронков, оценивая результаты голосования, отметил, что ранее в прессу просочилась информация, мол руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предупредил "слуг".

"Якобы если кто не проголосует, его исключат из монобольшинства по причине, что за таким человеком якобы может стоять какой-то олигарх. Так что можно расценивать это голосование, как прошедшее под определенным давлением. Впрочем, все президентские инициативы проходят под таким "патронатом" партийной дисциплины. И рано или поздно их всё же принимают", — говорит специалист.

К самому закону у Дмитрия Воронкова, как у и ряда других экспертов, много вопросов.

"Документ имеет довольно размытые формулировки, а также механизмы, которыми можно играть. Если человек владеет медиахолдингом, медиаструктурой, его, исходя из законопроекта, можно назвать, на взгляд власти, бизнесменом или олигархом. Не понятно, почему владелец какого-либо телеканала обязательно должен иметь отношение к олигархату", — отмечает специалист.

По мнению Дмитрия Воронкова, данный закон выглядит как некая удавка в руках Офиса президента.

"Особенно если учитывать, что определять, кто олигарх, а кто нет, будет подконтрольный ОП Совет нацбезопасности и обороны, полномочия которого еще более усилились. Можно расценивать это как очередной шаг к узурпации власти. Так некоторые страны приходят к авторитаризму", — предупреждает политэксперт.

По его мнению, подобный закон вообще не нужен.

"У нас есть Антимонопольный комитет Украины. И именно он должен пресекать попытки олигархата порождать монополизацию неких секторов экономики, отраслей. Выписывать новый закон для этого не необходимости. Достаточно, чтобы соответствующие органы исполняли свои обязанности. А так — мы видим просто поиск новых рычагов контроля со стороны власти", — резюмирует Дмитрий Воронков.

"Значение этого закона слишком гиперболизировано"

По мнению политолога Владимира Цыбулько, закон об олигархах, принятый в первом чтении, выглядит как кость, брошенная депутатами "Слуги народа" своей иерархии в Офисе президента.

"Если ко второму чтению медийная истерия вокруг олигархов спадет, тем более, если сама идея повторного похода в президенты для Владимира Зеленского также исчерпается, деолигархизация тихо сойдет с вершин медийной истерии", — считает Владимир Цыбулько.

Эффект от принятия данного документа, в первую очередь политтехнологический, отмечает эксперт.

"Значение этого закона слишком гиперболизировано. Но свою миссию отвлечения внимания от введения в действие рынка земли, который впоследствии будет признан шоковым, этот псевдозакон таки выполнил", — констатирует политолог.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, ждать ли украинцам вынесения вопроса о статусе олигархов на суд национального референдума. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, кого в Украине могут причислить к олигархам.

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