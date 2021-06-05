Кого могут причислить к олигархам – Малюська перечислил критерии

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Ольга Чародий
У власти нет намерения включать в список олигархов тех, у
кого активов на грани 83 млн долларов. Об этом в эфире "Свободы слова
Савика Шустера" заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Денис Малюська
"Речь пойдет о больших рыбах, о тех кто действительно
является олигархом, который с лихвой берет данный барьер", – сказал он.
По его словам, определения есть Государственная налоговая
служба:
"Все предприятия подают отчетность в соответствии в
отчетности есть отражение стоимости активов и так же через механизмы
декларирования, также через данные Единого государственного реестра юридических
лиц, физических лиц можно понять цепочки собственности и установить стоимость
таких активов. Если какой-нибудь претендент на то, чтобы стать олигархом, будет
говорить, что у него недостаточно имущества для превышения этого порогового
значения, пожалуйста, дорога в суд, можно будет обжаловать это решение", –
добавил министр.
По ее словам, Антимонопольный комитет имеет все инструменты для борьбы с монополистами, но не пользуется этими возможностями. Поэтому законопроект об олигархах — вынужденный шаг для регулирования отношений между политиками, чиновниками и крупными промышленными и финансовыми группами
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