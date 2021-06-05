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Главная Новости Политика внутренняя политика Кого могут причислить к олигархам – Малюська перечислил критерии
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Кого могут причислить к олигархам – Малюська перечислил критерии

Определять олигархов можно из разных источников, например, с помощью Государственной налоговой службы

сегодня, 02:51
Автор:

Ольга Чародий

У власти нет намерения включать в список олигархов тех, у кого активов на грани 83 млн долларов. Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Кого могут причислить к олигархам – Малюська перечислил критерии

Денис Малюська

"Речь пойдет о больших рыбах, о тех кто действительно является олигархом, который с лихвой берет данный барьер", – сказал он.

По его словам, определения есть Государственная налоговая служба:

"Все предприятия подают отчетность в соответствии в отчетности есть отражение стоимости активов и так же через механизмы декларирования, также через данные Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц можно понять цепочки собственности и установить стоимость таких активов. Если какой-нибудь претендент на то, чтобы стать олигархом, будет говорить, что у него недостаточно имущества для превышения этого порогового значения, пожалуйста, дорога в суд, можно будет обжаловать это решение", – добавил министр.

 Как сообщали ранее законопроект о борьбе с олигархами в Украине является политическим документом, а механизмы будут прописаны в других проектах законов. Об этом парламентском корреспонденту "Комментариев" Марии Гергелюк рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит законопроект №5599 на следующей неделе, прогнозирует народный депутат Ирина Верещук.

По ее словам, Антимонопольный комитет имеет все инструменты для борьбы с монополистами, но не пользуется этими возможностями. Поэтому законопроект об олигархах — вынужденный шаг для регулирования отношений между политиками, чиновниками и крупными промышленными и финансовыми группами



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Источник: https://www.youtube.com/channel/UC2FCgT_PVESYWYSiekDFfCw
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