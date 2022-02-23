Чрезвычайное положение в Украине и увеличение расходов на оборону: эксперты оценили решения ВР

Верховная Рада 335 голосами "за" утвердила введение чрезвычайного положения (ЧП) по всей Украине, об особенностях которого ранее рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Чрезвычайное положение в Украине - фото: ООС

Также нардепы поддержали внесение изменений в госбюджет с целью увеличения расходов на оборону (планируют выделить 9 миллиардов). Решения приняты из-за усиления военной агрессии со стороны России.

Эксперты оценили принятые парламентом решения и рассказали, почему их не вынесли на рассмотрения раньше.

Чрезвычайное положение вводится, когда происходят какие-то природные катаклизмы, техногенные катастрофы. Мы же – на грани войны

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что режим ЧП немного не отвечает действительности. И стоило бы всё же вводить военное положение.

"Чрезвычайное положение вводится, когда происходят какие-то природные катаклизмы, техногенные катастрофы. Мы же – на грани войны. Но на безрыбье и рак рыба. ЧП предусматривает определенные ограничение на перемещения людей, транспорта. Возможен комендантский час, определенные цензурные ограничения. Плюс – может применяться национальная гвардия и правоохранительные органы в режиме блокировки опасных районов, – поясняет эксперт. – Скорее всего, вырастет количество нацгвардейцев в Донецкой и Луганской областях за счет резервов и частей Нацгвардии из западных областей (где более-менее безопасная ситуация, если рассматривать риски российского вторжения, нежели на востоке, юге и в центре)".

Олег Жданов приветствует увеличение средств на оборону. Ведь сейчас, учитывая возросшие риски агрессии и нашу подготовку к противостоянию, пойдут большие непредвиденные расходы.

"Развернуть армию до полного штата (включая резервистов), новые учения, переброска войск – всё это огромные средства. К тому же, надо создавать значительные резервы материально-технических средств, – отмечает эксперт. – Должны быть серьезные запасы запчастей, медикаментов, надо разворачивать ремонтно-восстановительные батальоны, которые ремонтируют технику. Надо пересматривать Госзаказ – запустить или увеличить определенное производство. Заниматься логистикой: эвакуация раненых и убитых, обеспечение передовых частей. Если фронт не будет нуждаться в обеспечении, если всё будет идти без перебоев и правильно, то воины смогут спокойно выполнять свои задачи".

Единственная проблема – все эти архиважные решение приняты с запозданием

Политолог Виктор Таран называет правильными, но запоздалыми, все решения, которые утверждались украинской властью в последние два дня.

"Это и голосование за введение чрезвычайного положения, и выделение дополнительных средств на армию, и разрешение Кабмину на протяжении определенного срока вручную распределять средства на оборону. И, конечно, мобилизация резервистов первой волны. Единственная проблема – все эти архиважные решение приняты с запозданием. Если бы они были приняты, допустим, неделю назад, резервисты уже пополнили бы ряды ВСУ, войска были доукомплектованы", – подчеркивает политолог.

То же самое, по его словам, касается выделения средств на армию. Виктор Таран акцентирует, что есть проблемы с недостачей дизельного топлива, снарядов 152 мм калибра и так далее. Прими руководство страны соответствующие решения раньше – наши военнослужащие были бы лучше оснащены.

"Почему этого не сделали ранее? Ответ мы находим в словах президента Зеленского и главы фракции "Слуга народа" Арахамии, которые пару недель назад называли предупреждения западных медиа и политиков об угрозе российского вторжения – фейками, мифами, информационной войной. Мол, ничего подобного не будет, нечего сеять панику. Почему такая была риторика? Потому что, как говорил Зеленский какое-то время назад, у него в голове война уже закончилась. И он никак не мог поверить, что вторжение возможно. Даже в одном из последних обращений он сказал, что не верит, что российский народ будет воевать против Украины. То есть, он до сих пор не может в это поверить. Но реальность – другая. Она отрезвляет и вынуждает принимать такие меры, которые еще недавно казались этой власти немыслимыми. Потому что если этого не делать, страна может просто исчезнуть", – резюмирует эксперт.

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