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Шмыгаль рассказал, как будет жить страна во время чрезвычайного положения

Премьер-министр говорит, что чрезвычайное положение не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса

сегодня, 15:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава правительства Денис Шмыгаль уверяет, что введение чрезвычайного положения по всей стране не внесет свои коррективы в жизнь украинцев и не станет проблемой для отечественного и иностранного бизнеса в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Шмыгаль сделал на заседании Кабмина.

Шмыгаль рассказал, как будет жить страна во время чрезвычайного положения

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Денис Шмыгаль объяснил, что введение чрезвычайного положения нужно было для того, чтобы подготовить страну к возможному вторжению российских войск, а также к тому, чтобы не допустить провокации со стороны страны-агрессора. Премьер подчеркнул, безопасность абсолютно во всех регионах на первом месте. Именно поэтому власти пришлось пойти на такой шаг и ввести чрезвычайное положение.

По словам Шмыгаля, теперь украинским защитникам и полицейским будет проще работать на местах. При этом глава правительства уточнил, что украинцы не столкнутся с какими-то новыми правилами или ограничениями. То же самое касается и обычного бизнеса. Жизнь никак не изменится. 

Отметим, инициатива введения СНБО по всей стране исходит от СНБО. Это решение было принято сегодня на внеочередном заседании. Теперь в течении 48 часов это предложение должна рассмотреть Верховная Рада.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Эрдоган сделал неожиданное заявление о неделании портить отношения, как Россией, так и с Украиной. Также Турция заявила, что выбирает позицию деликатного подхода к украино-российскому кризису, отказавшись вводить антироссийские санкции и портить отношения с Россией.

Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Данилов рассказал, готова ли Украина к введению военного положения.



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Обсуждения

Олег Н.

сегодня, 16:01

Граждане хохлы! Таки не переживайте, жить будете. Правда не все, и не очень хорошо. Таки каждому своё. За что боролись, отвергая Минск-2, на то и напоролись. С Днем Защитника Отечества вас!

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