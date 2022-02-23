Шмыгаль рассказал, как будет жить страна во время чрезвычайного положения

Глава правительства Денис Шмыгаль уверяет, что введение чрезвычайного положения по всей стране не внесет свои коррективы в жизнь украинцев и не станет проблемой для отечественного и иностранного бизнеса в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Шмыгаль сделал на заседании Кабмина.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Денис Шмыгаль объяснил, что введение чрезвычайного положения нужно было для того, чтобы подготовить страну к возможному вторжению российских войск, а также к тому, чтобы не допустить провокации со стороны страны-агрессора. Премьер подчеркнул, безопасность абсолютно во всех регионах на первом месте. Именно поэтому власти пришлось пойти на такой шаг и ввести чрезвычайное положение.

По словам Шмыгаля, теперь украинским защитникам и полицейским будет проще работать на местах. При этом глава правительства уточнил, что украинцы не столкнутся с какими-то новыми правилами или ограничениями. То же самое касается и обычного бизнеса. Жизнь никак не изменится.

Отметим, инициатива введения СНБО по всей стране исходит от СНБО. Это решение было принято сегодня на внеочередном заседании. Теперь в течении 48 часов это предложение должна рассмотреть Верховная Рада.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Эрдоган сделал неожиданное заявление о неделании портить отношения, как Россией, так и с Украиной. Также Турция заявила, что выбирает позицию деликатного подхода к украино-российскому кризису, отказавшись вводить антироссийские санкции и портить отношения с Россией.

Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Данилов рассказал, готова ли Украина к введению военного положения.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!