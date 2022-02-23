Отказ от мобилизации и программа экономического патриотизма: эксперты оценили планы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует программу экономического патриотизма, которая будет предусматривать целевую поддержку отдельных отраслей экономики, уменьшение налоговой нагрузки на предпринимателей, ограничение проверок и создание стимулов для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Об этом глава государства объявил в обращении к гражданам.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Также он сообщил, что будет осуществлен призыв граждан, которые зачислены в оперативный резерв Вооруженных Сил. Плюс – проведено учебное собрание резервистов системы территориальной обороны.

Эксперты оценили обращение Зеленского и озвученные планы, а также рассказали, что следовало бы предпринять еще, учитывая ситуацию.

Отказ от мобилизации, вместо которой призыв оперативного резерва – это очень правильный шаг

Политический эксперт Денис Гороховский акцентирует, что Зеленский на сегодняшний день оказался в максимально сложной ситуации.

"Украина находится на пороге полномасштабной войны. И президенту, который также является верховным главнокомандующим, нужно одновременно максимально качественно подготовить страну к вероятному нападению со стороны РФ, а с другой – не посеять панику среди населения. Поэтому отказ от мобилизации, вместо которой призыв оперативного резерва – это очень правильный шаг", – считает эксперт.

Что касается экономических послаблений, то это вообще – беспрецедентная для Украины мера, самый четкий сигнал для бизнеса, что нужно продолжать работать, тем самым помогая своей стране, резюмирует Денис Гороховский.

Заявления президента на фоне роста рисков российской агрессии выглядит хоть и правильно, но популистично

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок называет достаточно позитивной идею президента об уменьшении проверок предпринимателей, о создании привлекательных условий для ведения бизнеса, предложение об уменьшении НДС на энергоносители и нефтепродукты.

"Это может привести к уменьшению себестоимости продуктов, которые в цепочке производств включают в себя стоимость газа и энергоносителей. Но эффект от этих мер мы получим не быстро, – подчеркивает эксперт. – Ведь утверждение закона и введение его в действие – это определенное время. Скорее всего, это произойдет после первого квартала, что будет нарушением законодательства. Ведь смена условий налогообложения, согласно законодательству, может осуществляться исключительно за шесть месяцев до начала нового налогового периода. Касательно НДС. Президент говорил о его снижении лишь для бензина и дизеля. Речь, как я понимаю, не шла об электроэнергии и газе".

Кроме того, отмечает Валерий Клочок, сегодня в СМИ активно обсуждается повышение ренты на добычу газа. А это приводит к его удорожанию, в том числе, по условиям Третьего энергопакета.

"Так что такие действия особо эффективными не выглядят, – поясняет эксперт. – Что касается громкого названия — экономический патриотизм – так в 2014-м тоже не обязательно было призывать бизнесменов, чтобы они занимались волонтерством, давали деньги на приобретение необходимого для защитников Украины. Да и вообще – эффективность смены картины касательно количества рабочих мест, условий ведений бизнеса, развития экономики, на чем акцентирует президент, возможно исключительно при смене всего налогового законодательства. В том числе – уменьшения нагрузки на фонд заработной платы и т.д., что помогло бы вывести значительную часть бизнеса из тени. Так что заявления президента на фоне роста рисков российской агрессии выглядит хоть и правильно, но популистично".

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