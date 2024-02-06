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Безуглую исключили из фракции «Слуги народа», но вопрос об отзыве из оборонного комитета «подвис»

Народную депутатку Марьяну Безуглую исключили из фракции «Слуги народа», однако проекты постановлений об ее отзыве с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности не набрали голосов для рассмотрения

сегодня, 16:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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6 февраля нардеп Марьяна Безуглая была официально исключена из фракции "Слуга народа". Как сообщила сама депутат, она обратилась к главе фракции Давиду Арахамии и главам Верховной Рады, чтобы зачитали заявление о ее выходе из фракции.

Безуглую исключили из фракции «Слуги народа», но вопрос об отзыве из оборонного комитета «подвис»

Безуглая не потеряет мандат нардепа

"Отпустите",
– так прокомментировала свою просьбу к Арахамии в Фейсбуке Безугла.

Известно, что согласно Регламенту Верховной Рады, для того чтобы решение о выходе или исключении народного депутата из фракции вступило в силу, оно должно быть объявлено председательствующим на заседании Верховной Рады.

После выхода из фракции Безуглая не потеряет мандат, поскольку прошла в парламент не по партийным спискам "Слуги народа", а по мажоритарному округу в Киеве.

Вместе с тем депутаты не смогли рассмотреть проект постановления "Об отзыве народного депутата Украины Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки". Чтобы поддержать такое решение, не хватило необходимых 226 голосов. Известно, что Верховная Рада уже несколько раз не смогла приступить к рассмотрению соответствующего вопроса из-за отсутствия поддержки депутатов.

Как сообщал портал "Комментарии", 11 января Бузуглая сообщила, что решила выйти из состава фракции и партии "Слуга народа". Руководитель партии Елена Шуляк подчеркнула, что подпишет заявление коллеги о выходе из состава "Слуги народа", как только такое поступит.

Портал "Комментарии" сообщал, что после безумной критики Безуглой Валерия Залужного и обнародования в соцсетях секретной информации ее решили отозвать с должности заместителя председателя Комитета по безопасности.

Портал "Комментарии" также рассказывал, о чем говорит выпад Безуглой в адрес Залужного.





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