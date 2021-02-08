Автоматические пенсии и не только: что вводит новый закон о трудовых книжках

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Верховная Рада приняла
закон об электронных трудовых книжках. О сути закона, его важности и
проблемных моментах изданию "Комментарии" рассказали эксперты.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт Александр Антонюк
подчеркивает, что законом "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника
в электронной форме" (или упрощенно — об электронных книжках) внедряется
осовременивание регулирования трудовых отношений. В том числе — введение
электронной формы учета трудовой деятельности. Что, безусловно, огромный плюс.
По словам эксперта, законом предусматривается:
- полноценный переход будет продолжаться пять
лет, поскольку в Государственном реестре общеобязательного государственного
социального страхования имеются сведения о 13 млн работников (такой массив
персональных данных требует времени для их обработки);
- включение в Госреестр сведений из бумажных
трудовых книжек (ТК) о трудовой деятельности работника (в течение этого периода
будет применяться как бумажная ТК, так и электронная форма уже имеющихся или
внесенных сведений о трудовой деятельности работника из Госреестра);
- внесения сведений о трудовой деятельности в
Госреестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в
виде сканированных или оцифрованных копий, предусмотренных законодательством
документов (ТК, справок и т.п.), будет осуществляться работником и
работодателем с обязательным наложением квалифицированного электронной подписи;
- после внесения сведений о трудовой
деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать
оригинал бумажной ТК работнику на руки под роспись (также предусмотрена
обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную ТК записи о
приеме на работу, переводе и увольнения);
- нужно будет предоставить сведения о
получаемой зарплате за период до 2000 года (до введения персонифицированного
учета);
- вводится возможность автоматического
назначения пенсии (без личного обращения) с сохранением права отсрочки выхода
на пенсию;
- если перенесено назначения пенсии и продлено
пребывание в трудовых отношениях, размер пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%;
- в рамках автоматического назначения пенсий
также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств
Госреестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату
такого назначения.
"Введение электронного учета в предложенной законом
форме предусматривает концентрацию огромного массива информации, в том числе,
персональных данных, о подавляющее большинство населения страны в Реестре, —
продолжает Александр Антонюк. – Таким образом, вопрос сохранения сведений,
имеющих чрезвычайно важное значение для десятков миллионов людей, являющихся
отражением их жизни, основой для текущего и будущего обеспечения как их лично,
так и членов их семей, в случае реализации предложений проекта становится
вопросом чрезвычайного уровня — уровня национальной безопасности".
Поэтому, подчеркивает политэксперт, важнейшим
заданием является создание надежной защиты от несанкционированного
вмешательства в деятельность системы.
"К сожалению, история кибератак в мире и в
Украине свидетельствует об определенной уязвимости электронной формы учета
данных. Вопрос безопасности является тем более актуален в контексте
предоставления ПФУ монополии на владение информацией о трудовой (и не только)
деятельность человека. Однако указанные
вопросы в законе не рассматриваются", — отмечает Александр Антонюк.
Он также считает важным урегулировать в законе
следующие вопросы:
- предоставление права и возможности
работодателю на устранение своих ошибок;
- обеспечение порядка переноса данных с
бумажного носителя в электронную базу и механизма устранения несогласованности
между ними;
- согласование и синхронизация ввода
одинаковой информации из разных источников.
Экономический эксперт, гендиректор в UFC
Capital и Arsenal Capital Александр Гаврутенко считает, что электронные
трудовые книжки – это правильный, давно необходимый шаг.
"Рудимент социалистического учета труда давно
нужно было заменить на современный технологичный способ регистрации трудовой
деятельности. И не только в целях пенсионных начислений, но и для планирования
индивидуальной карьеры, для качественного подбора кадров на предприятиях, в
целом для системного развития трудового капитала в стране", — подчеркивает
эксперт.
По мнению Александра Гаврутенко, риски бывают
всегда и во всём. Те же кибер-угрозы. Их нужно понимать, учитывать и находить
способы их предотвращать и минимизировать, а самое главное — сопоставлять с
выгодами и возможностями.
"И в данном случае все возможные риски
абсолютно несопоставимы с теми выгодами, которое государство получит от
упрощения, автоматизации, централизации, оптимизации и повышения удобства
пользования данными о трудовой деятельности населения", — уверен эксперт.
Как сообщалось ранее, бумажные
паспорта так же уходят в прошлое. Рада приняла закон, пока что в первом
чтении.
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