Автоматические пенсии и не только: что вводит новый закон о трудовых книжках

Верховная Рада приняла закон об электронных трудовых книжках. О сути закона, его важности и проблемных моментах изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"История кибератак в мире и в Украине свидетельствует об определенной уязвимости электронной формы учета данных"

Политический эксперт Александр Антонюк подчеркивает, что законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" (или упрощенно — об электронных книжках) внедряется осовременивание регулирования трудовых отношений. В том числе — введение электронной формы учета трудовой деятельности. Что, безусловно, огромный плюс.

По словам эксперта, законом предусматривается:

- полноценный переход будет продолжаться пять лет, поскольку в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования имеются сведения о 13 млн работников (такой массив персональных данных требует времени для их обработки);

- включение в Госреестр сведений из бумажных трудовых книжек (ТК) о трудовой деятельности работника (в течение этого периода будет применяться как бумажная ТК, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из Госреестра);

- внесения сведений о трудовой деятельности в Госреестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в виде сканированных или оцифрованных копий, предусмотренных законодательством документов (ТК, справок и т.п.), будет осуществляться работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированного электронной подписи;

- после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной ТК работнику на руки под роспись (также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную ТК записи о приеме на работу, переводе и увольнения);

- нужно будет предоставить сведения о получаемой зарплате за период до 2000 года (до введения персонифицированного учета);

- вводится возможность автоматического назначения пенсии (без личного обращения) с сохранением права отсрочки выхода на пенсию;

- если перенесено назначения пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%;

- в рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Госреестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения.

"Введение электронного учета в предложенной законом форме предусматривает концентрацию огромного массива информации, в том числе, персональных данных, о подавляющее большинство населения страны в Реестре, — продолжает Александр Антонюк. – Таким образом, вопрос сохранения сведений, имеющих чрезвычайно важное значение для десятков миллионов людей, являющихся отражением их жизни, основой для текущего и будущего обеспечения как их лично, так и членов их семей, в случае реализации предложений проекта становится вопросом чрезвычайного уровня — уровня национальной безопасности".

Поэтому, подчеркивает политэксперт, важнейшим заданием является создание надежной защиты от несанкционированного вмешательства в деятельность системы.

"К сожалению, история кибератак в мире и в Украине свидетельствует об определенной уязвимости электронной формы учета данных. Вопрос безопасности является тем более актуален в контексте предоставления ПФУ монополии на владение информацией о трудовой (и не только) деятельность человека. Однако указанные вопросы в законе не рассматриваются", — отмечает Александр Антонюк.

Он также считает важным урегулировать в законе следующие вопросы:

- предоставление права и возможности работодателю на устранение своих ошибок;

- обеспечение порядка переноса данных с бумажного носителя в электронную базу и механизма устранения несогласованности между ними;

- согласование и синхронизация ввода одинаковой информации из разных источников.

"Рудимент социалистического учета труда"

Экономический эксперт, гендиректор в UFC Capital и Arsenal Capital Александр Гаврутенко считает, что электронные трудовые книжки – это правильный, давно необходимый шаг.

"Рудимент социалистического учета труда давно нужно было заменить на современный технологичный способ регистрации трудовой деятельности. И не только в целях пенсионных начислений, но и для планирования индивидуальной карьеры, для качественного подбора кадров на предприятиях, в целом для системного развития трудового капитала в стране", — подчеркивает эксперт.

По мнению Александра Гаврутенко, риски бывают всегда и во всём. Те же кибер-угрозы. Их нужно понимать, учитывать и находить способы их предотвращать и минимизировать, а самое главное — сопоставлять с выгодами и возможностями.

"И в данном случае все возможные риски абсолютно несопоставимы с теми выгодами, которое государство получит от упрощения, автоматизации, централизации, оптимизации и повышения удобства пользования данными о трудовой деятельности населения", — уверен эксперт.

Как сообщалось ранее, бумажные паспорта так же уходят в прошлое. Рада приняла закон, пока что в первом чтении.

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