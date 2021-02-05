Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады народные избранники приняли законопроект о переходе на электронные трудовые книжки. Документ поддержали 265 нардепов.

Рада поддержала переход на электронные трудовые книжки - фото из открытых источников

Сообщается, что на протяжении пяти лет произойдет переходный период для внесения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В это время можно использовать как бумажную трудовую книгу, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.

Теперь сведения о трудовой деятельности гражданина будут вноситься работником и работодателем по наложению квалифицированной электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок и других документов. После внесения работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись.

Данным законопроектом также предусматривается возможность автоматического назначения пенсии с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

Напомним, что накануне парламент Украины проголосовал за законопроект №3450, который предполагает создание Единого портала сообщений о коррупции. Его поддержали 253 народных избранника. Исходя из законопроекта, круглосуточный и свободный доступ смогут получить как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что согласно данным опроса Социологической группы “Рейтинг”, идею роспуска Верховной Рады и досрочные перевыборы поддерживают 63% украинцев. Даже больше, чем отставку Кабмина (62%). Кому сейчас выгодны досрочные выборы, кто будет стараться их избежать и при каких условиях они могут состояться — на эти вопросы ответили украинские эксперты.

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