Бумажные паспорта уходят в прошлое: Рада приняла закон

В Украине появятся цифровые паспорта, которые будут использоваться наравне с бумажными "книжками". Соответствующий законопроект сегодня, 4 февраля, приняла в первом чтении Верховная Рада.

Паспорт. Фото из открытых источников

Так, до 2021 года использование е-паспортов, в том числе заграничных, регулировало одно из постановлений Кабинета министров. Как говорится в сообщении парламента, понятие "е-паспорт" и "е-паспорт для выезда за границу" будет закреплено на уровне закона.

Изменения позволят открыть цифровой паспорт или электронный паспорт для выезда за границу бесплатно и по желанию. Документ можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы. Или же для пересечения границ с временно оккупированной территорией нашей страны.

Отметим, что уже более 5 млн украинцев пользуются электронными паспортами.

Как пояснили в Минцифра, электронный паспорт — абсолютно безопасен. Так, на этапе его проверки происходит онлайн-запрос демографического реестра. А копия е-паспорта предоставляется в один клик с согласия собственника, что тоже намного безопаснее, чем обычная бумажная.

Напомним, рейтинг Henley Passport Index, который определяет удобные для путешествий паспорта в мире, назвал "мощные" паспорта в 2021 году. Этот показатель основан на данных, предоставленных международным управлением воздушного транспорта (IATA), и охватывает 199 паспортов и 227 пунктов назначения. Он обновляется в режиме реального времени в течение всего года, как и когда вступают в силу изменения визовой политики.

Также портал "Комментарии" сообщал, что Кипр прекращает выдачу "золотых паспортов". Так, инвесторам в экономику Кипра будут предоставлять льготы, но не гражданство.

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