Зеленский заявил о новых, никем не одобренных принципах ООН

Выступая на Генассамблеи ОНН президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам-членам ООН с призывом подставить плечо Украине и тем, кто еще этого не сделал – подписаться под декларацией участников "Крымской платформы" и осудить оккупацию. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "УНИАН".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, основные принципы ООН – это то, что 46 государств приняли участие в учредительном саммите "Крымской платформы". А то, что сама ООН просто проигнорировала этот саммит, не посчитав нужным одобрить эту площадку – это не те принципы миролюбия, к которым привык мир. Это что-то новое, ранее невиданное. Президент подчеркнул, что эти принципы никто в мире пока что не одобрял.

Президент Украины призвал своих коллег, принимающих участие в Генассамблеи ООН, присоединиться к совместной декларации стран-участниц "Крымской платформы". Этим, уверен Зеленский, большинство стран покажет, что в мире сегодня нельзя силой менять границы.

Владимир Зеленский подчеркнул, к этому формату всегда есть возможность присоединиться России. Пока же ни одна страна не может быть уверена в том, что международные гарантии ее защитят.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Владимир Зеленский, встречаясь с украинской диаспорой в США снова заявил об идее двойного гражданства. При этом президент сделал акцент на том, что граждане Украины, проживающие в России, не могут рассчитывать на такую привилегию в будущем.





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