Зеленский, выступая с трибуны ООН, дал совет России

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что было бы неплохо, если бы одна из делегаций оставалась в зале во время его выступления, а также выступления лидеров других стран, а не покидала его в знак демарша, когда слышала слова о территориальной целостности Украины. Лучше бы она покинула территорию Украины. Таким образом глава украинского государства тонко намекнул на Россию, при этом не упоминая название страны. Об этом информирует портал "Комментарии", ссылаясь на выступление президента, которое транслировал телеканала "UA:Перший".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский высказал благодарность за то, что вопрос об оккупированных Крыме и Донбассе был включен в повестку дня. При этом он высказал убеждение, что иначе и быть не могло, ведь ни для кого не есть оспоримым факт, что часть украинской территории сегодня находится в оккупации.

Президент также поблагодарил те страны, официальные представители которых открыто заявили о поддержке Украины, снова подняли важные для Украины вопросы мира и восстановления территориальной целостности. При этом многие государства это делали без оглядки на то, что "кто-то" демонстративно покинет зал.

По словам Зеленского, покидать зал никому не нужно, потому что все собрались в Нью-Йорке для того, чтобы в процессе диалога выработать какое-то решение, сделать на чем-то акценты. Намекая на Россию, президент вновь подчеркнул, Украина точно не будет счастливее, если кто-то покинет этот зал, но Украина точно будет счастливее, если кто-то покинет украинскую территорию и ее границы.

Также от Зеленского прозвучал весьма риторический вопрос: "Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупирована постоянным членом Совета безопасности ООН?".

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский снова заявил об идее двойного гражданства.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!