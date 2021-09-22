Зеленский снова заявил об идее двойного гражданства

Глава украинского государства Владимир Зеленский на встрече с американцами украинского происхождения заявил о намерении все-таки реализовать в Украине идею двойного гражданства. Также Зеленский рассказал о том, что ему уже удалось добиться на посту президента. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Укринформ".

Владимир Зеленский. Фото - Украинформ

Владимир Зеленский с уверенностью заявил, что власти обязательно добьются того, чтобы Украина присоединиться к тем странам, у которых действует двойное гражданство. Глава государства подчеркнул, украинцы, проживающие в Америке точно должны иметь возможность быть с украинским паспортом и участвовать в судьбе страны, уроженцами которой они есть.

При этом Зеленский отметил, что двойное гражданство не должно распространяться на всех. Есть некоторые страны, которые ведут недружественную политику по отношению к Украине. Украинцы с паспортами этих стран не должны иметь возможности считаться гражданами Украины.

Президент также отметил, что его переполняет гордость за ситуацию с дорогами в Украине.

"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке", – отметил Владимир Зеленский.

Президент считает, что лучшее уважение к истории родной страны есть состояние инфраструктуры в стране. Поэтому власти сейчас занимаются ремонтом дорог, мостов, тротуаров. Этому уделяется большое внимание со стороны государства.

Остановился Владимир Зеленский и на вопросе мира в Украине. Президент в очередной раз подчеркнул, что видит достижение мира только путем дипломатии и переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" – Зеленский встретился с генсеком и председателем Генассамблеи ООН.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!