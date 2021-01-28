logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.01.2021

BTC/USD

31254.99

ETH/USD

1288.37

LTC/USD

129.57

НБУ 28.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский заявил, что пойдёт на второй срок, - нардеп
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский заявил, что пойдёт на второй срок, - нардеп

Нардеп сказал, что это практически официально

сегодня, 09:32
Автор:

Гриниченко Дима

Народный депутат Гео Лерос, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа" после жесткой критики Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака заявил, что действующий Президент собрался баллотироваться на второй срок. Об этом Лерос сообщил на своей странице в Facebook.

Зеленский заявил, что пойдёт на второй срок, - нардеп

Зеленский. Фото: 24 канал

По словам нардепа, во время празднования своего дня рождения в близком кругу, Зеленский сообщил своему окружению о намерении баллотироваться на президентский второй срок. 

Данную информацию пока не подтверждали и не опровергали другие официальные лица. Стоит отметить, что во время президентской кампании 2019 года Владимир Зеленский заявлял, что идет на один срок полномочий, так как считает, что пяти лет достаточно для того, чтобы кардинально изменить страну.

На большой пресс-конференции 20 мая 2020 года Президент Зеленский признал, что одного президентского срока недостаточно для воплощения в жизнь всех планов.

Гео Лерос стал народным депутатом по списку партии "Слуга народа", в Раде он занял должность заместителя главы Комитета по вопросам культурной и гуманитарной политики.

В марте 2020 года Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых якобы брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис продает государственные должности за деньги и обсуждает это с другими людьми.

Осенью 2020 года Лерос с трибуны Верховной Рады назвал Андрея Ермака российским агентом и обвинил президента Зеленского в провале и невыполнении предвыборных обещаний. 1 сентября фракция "Слуги народа" исключила Лероса из своих рядов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько Владимир Зеленский заработал за год.

Также Президент Украины анонсировал начало вакцинации.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3668047489899020?__cft__[0]=AZWdoaD5tkKV3uN_4eg353Wt3EJFhdQfzz2FN97BqmjjP8it0_O7SkhiFvhPKWUBIfcpAdr1dh65401M0LvarHkya_6aaSu0oEsP843ULLxDP_cLL8_Sz0lbrdxLTb0eVlc&__tn__=%2CO%2CP-R
Теги:
comments

Обусуждения

Сергій

сегодня, 09:48

Да, ... смешная шуточка !

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ