Зеленский заявил, что пойдёт на второй срок, - нардеп

Народный депутат Гео Лерос, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа" после жесткой критики Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака заявил, что действующий Президент собрался баллотироваться на второй срок. Об этом Лерос сообщил на своей странице в Facebook.

Зеленский. Фото: 24 канал

По словам нардепа, во время празднования своего дня рождения в близком кругу, Зеленский сообщил своему окружению о намерении баллотироваться на президентский второй срок.

Данную информацию пока не подтверждали и не опровергали другие официальные лица. Стоит отметить, что во время президентской кампании 2019 года Владимир Зеленский заявлял, что идет на один срок полномочий, так как считает, что пяти лет достаточно для того, чтобы кардинально изменить страну.

На большой пресс-конференции 20 мая 2020 года Президент Зеленский признал, что одного президентского срока недостаточно для воплощения в жизнь всех планов.

Гео Лерос стал народным депутатом по списку партии "Слуга народа", в Раде он занял должность заместителя главы Комитета по вопросам культурной и гуманитарной политики.

В марте 2020 года Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых якобы брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис продает государственные должности за деньги и обсуждает это с другими людьми.

Осенью 2020 года Лерос с трибуны Верховной Рады назвал Андрея Ермака российским агентом и обвинил президента Зеленского в провале и невыполнении предвыборных обещаний. 1 сентября фракция "Слуги народа" исключила Лероса из своих рядов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько Владимир Зеленский заработал за год.

Также Президент Украины анонсировал начало вакцинации.

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