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Зеленский анонсировал начало вакцинации: стала известна дата

В ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз COVID-вакцины от ведущего международного производителя

сегодня, 21:40
Автор:

Ольга Чародий

Старт вакцинации для украинцев начнется в следующем месяце, в самое ближайшее время в стране прибудет первая партия вакцин от коронавирусной  инфекции. Об этом заявил  глава государства Владимир Зеленский в видеообращении.

Зеленский анонсировал начало вакцинации: стала известна дата

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам президента, в ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз COVID-вакцины от ведущего международного производителя. На данный момент неизвестно кто производитель вакцины.

"Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины, первый миллион, от ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время", — сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая, но не стоит расслабляться, ведь "война с пандемией еще не завершена".

Напомним, Владимир Зеленский сказал, что НАК "Нафтогаз Украины" будет сохранять низкие цены на рынке газа и напомнил о возможности выбрать любого поставщика газа дистанционно.Зеленский напомнил, что с августа заработал рынок газа для населения, поэтому украинцы могут самостоятельно выбирать поставщика с лучшими для них условиями. По словам президента, он обсудил с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым вопрос цен для населения. Сейчас на рынке для населения оперирует более 50 компаний.

По словам президента, он обсудил с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым вопрос цен для населения. Сейчас на рынке для населения оперирует более 50 компаний. Зеленский утверждает, что цены частных поставщиков кое-где на 30-40% выше цены НАК: "В зависимости от поставщика и региона, цены на газ отличаются существенно.





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Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2264827006995487
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