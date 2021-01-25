Зеленский анонсировал начало вакцинации: стала известна дата

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Ольга Чародий
Старт вакцинации для украинцев начнется в следующем месяце, в
самое ближайшее время в стране прибудет первая партия вакцин от
коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в видеообращении.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
По словам президента, в ближайшее время в Украину поступит 1
млн доз COVID-вакцины от ведущего международного производителя. На данный
момент неизвестно кто производитель вакцины.
"Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз
вакцины, первый миллион, от ведущей международной компании. Детали сможем
озвучить в ближайшее время", — сказал он.
Зеленский отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая, но не стоит расслабляться, ведь "война с пандемией еще не завершена".
Напомним, Владимир Зеленский сказал, что НАК "Нафтогаз Украины" будет сохранять низкие цены на рынке газа и напомнил о возможности выбрать любого поставщика газа дистанционно.Зеленский напомнил, что с августа заработал рынок газа для населения, поэтому украинцы могут самостоятельно выбирать поставщика с лучшими для них условиями. По словам президента, он обсудил с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым вопрос цен для населения. Сейчас на рынке для населения оперирует более 50 компаний.
По словам президента, он обсудил с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым вопрос цен для населения. Сейчас на рынке для населения оперирует более 50 компаний. Зеленский утверждает, что цены частных поставщиков кое-где на 30-40% выше цены НАК: "В зависимости от поставщика и региона, цены на газ отличаются существенно.
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