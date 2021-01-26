Сколько заработал Зеленский за 2020 год

Стало известно, сколько заработал президент Украины Владимир Зеленский за прошлый год. Об этом сообщило издание Украинская Новости.

Зарплата Зеленского за 2020 год. Фото: dengi.informator.ua

Каждый месяц Гарант страны получал 28 000 гривен зарплаты. Соответственно за год Зеленский заработал 336 000 гривен.

Сообщается, что президент получает только должностной оклад. Дополнительных надбавок к зарплате главы страны не предусмотрено.

Стоит отметить, что за весь год с вышеупомянутой суммы зарплаты Владимира Зеленского было выплачено 65 520 гривен налогов.

Непосредственно президенту осталось 270 480 гривен зарплаты. Если перевести на доллары по среднему курсу прошлого года, получается, что Зеленский получил чуть больше, чем десять тысяч долларов.

Однако согласно данным в электронной декларации, президент Украины Владимир Зеленский разбогател на 4,59 миллиона гривен. Глава государства сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, указав, что получил роялти от деятельности двух ООО.

Так, Зеленский задекларировал 4,355 миллиона гривен дохода, полученного от "Квартала 95" и еще 235 000 гривен в тот же день от "Киностолицы". Данные опубликованы на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.



Напомним, что 25 января Президент Украины Владимир Зеленский отметил 43 день рождения. Он родился в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Фотографии гаранта с детства и юности можно посмотреть на нашем сайте.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что Президент Украины Владимир Зеленский неофициально пригласил известного американского изобретателя Илона Маска посетить Украину. Предложение опубликовано на официальном Twitter-аккаунте главы государства. Текст сообщения можно посмотреть в нашем материале.

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