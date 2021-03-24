Зеленский заблокировал ведущие российские сайты решением СНБО

BTC/USD
56662.25
ETH/USD
1720.00
LTC/USD
195.66
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда российских интернет-ресурсов на территории нашей страны. Об этом стало известно из указа гаранта.
Фото: ОП
Сообщается, что санкции СНБО против ряда российских граждан и компаний из России вводятся сроком на три года. В список запрещенных попали одни из наиболее крупных российских телеканалов и интернет-ресурсов.
До 2024 года в Украине будут запрещены холдинг "Россия сегодня" (сайт Украина.ру), Федеральное агентство новостей (сайты jpgazeta.ru, asd.news, pikinform, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu).
Также под санкции попали сайты Лента.Ру, Утро.Ру, Газета.Ру, Интернет-Пресса, Russia Today, Справочник Патриота, Касса Групп и СМИ2.
Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и ряда его активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга считали Виктора Медведчука.
Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО. Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды.
Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил санкциями всем телеканалам и СМИ, которые ведут антиукраинскую деятельность.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, присоединится ли Байден к переговорам по Донбассу.
Читайте также, нужны ли украинским партиям новые лидеры.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Kymelnitskiy
сегодня, 12:07
Зеленский засиделся в президентах. "Владимир Зеленский обещал закончить войну на Донбассе за год ― до конца 2020." "Владимир Зеленский заявляет, что готов уйти с должности, если не сможет закончить войну на Донбассе. Об этом он сказал в интервью британской программы BBC HARDtalk." Он не только нам врёт, он ещё и BBC врёт.