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Главная Новости Политика президент Зеленский заблокировал ведущие российские сайты решением СНБО
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Зеленский заблокировал ведущие российские сайты решением СНБО

Среди них сайты "Украина.ру", "Газета.ру" и "Лента.ру"

сегодня, 11:25
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда российских интернет-ресурсов на территории нашей страны. Об этом стало известно из указа гаранта. 

Зеленский заблокировал ведущие российские сайты решением СНБО

Фото: ОП

Сообщается, что санкции СНБО против ряда российских граждан и компаний из России вводятся сроком на три года. В список запрещенных попали одни из наиболее крупных российских телеканалов и интернет-ресурсов. 

До 2024 года в Украине будут запрещены холдинг "Россия сегодня" (сайт Украина.ру), Федеральное агентство новостей (сайты jpgazeta.ru, asd.news, pikinform, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu).

Также под санкции попали сайты Лента.Ру, Утро.Ру, Газета.Ру, Интернет-Пресса, Russia Today, Справочник Патриота, Касса Групп и СМИ2.

Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и ряда его активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга считали Виктора Медведчука.

Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО.  Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды. 

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил санкциями всем телеканалам и СМИ, которые ведут антиукраинскую деятельность. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, присоединится ли Байден к переговорам по Донбассу.

Читайте также, нужны ли украинским партиям новые лидеры. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481
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Обусуждения

Kymelnitskiy

сегодня, 12:07

Зеленский засиделся в президентах. "Владимир Зеленский обещал закончить войну на Донбассе за год ― до конца 2020." "Владимир Зеленский заявляет, что готов уйти с должности, если не сможет закончить войну на Донбассе. Об этом он сказал в интервью британской программы BBC HARDtalk." Он не только нам врёт, он ещё и BBC врёт.

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