Зеленский: "Я бы сдал все вокзалы в концессию, было бы очень круто"

Государственный глава Владимир Зеленский, комментируя вопрос развития железнодорожных вокзалов заявил, что Украине необходимо сдать все вокзалы в концессию. Об этом украинский лидер сказал на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", пишет УНИАН.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Мне кажется, я бы сдал все вокзалы в концессию, было бы очень круто. Пусть люди зарабатывают, пусть люди получают комфорт", — сказал Владимир Зеленский.

Со слов президента, размещение ритейлов, кинотеатров или заведений общественного питания на вокзалах — мировая практика, которая успешно себя зарекомендовала.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что впервые за годы независимости вместо обещаний, они перешли к реальным действиям, потому что ежегодно растет количество борцов с олигархами и самых олигархов. А среди старых политиков уже нет таких, кто бы ни обещал бороться с олигархами. А те накапливают незаконный капитал и тратят его на создание, продвижение и последующее содержание своих политиков и чиновников. Они решали, что кому смотреть и кто по каким тарифам должен платить. Политические партии, судьи, СМИ и все другие должны работать без олигархического капитала. Об этом президент заявил, выступая в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с американскими журналистами в неофициальной обстановке – за завтраком в квартире своих родителей. Обнародовано фото беседы, на котором можно разглядеть и председателя Офиса президента Андрея Ермака.













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