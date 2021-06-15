logo
Русский Українська

BTC/USD

40200.96

ETH/USD

2585.93

LTC/USD

175.73

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский: "Я бы сдал все вокзалы в концессию, было бы очень круто"
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский: "Я бы сдал все вокзалы в концессию, было бы очень круто"

Размещение ритейлов, кинотеатров или заведений общественного питания на вокзалах - хорошо зарекомендовавшая себя мировая практика

сегодня, 16:29
Автор:

Елизавета Черных

Государственный глава Владимир Зеленский, комментируя вопрос развития железнодорожных вокзалов заявил, что Украине необходимо сдать все вокзалы в концессию. Об этом украинский лидер сказал на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", пишет УНИАН.  

Зеленский: "Я бы сдал все вокзалы в концессию, было бы очень круто"

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Мне кажется, я бы сдал все вокзалы в концессию, было бы очень круто. Пусть люди зарабатывают, пусть люди получают комфорт", — сказал Владимир Зеленский. 

Со слов президента, размещение ритейлов, кинотеатров или заведений общественного питания на вокзалах — мировая практика, которая успешно себя зарекомендовала. 

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что впервые за годы независимости вместо обещаний, они перешли к реальным действиям, потому что ежегодно растет количество борцов с олигархами и самых олигархов. А среди старых политиков уже нет таких, кто бы ни обещал бороться с олигархами. А те накапливают незаконный капитал и тратят его на создание, продвижение и последующее содержание своих политиков и чиновников. Они решали, что кому смотреть и кто по каким тарифам должен платить. Политические партии, судьи, СМИ и  все другие должны работать без олигархического капитала. Об этом президент заявил, выступая в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с американскими журналистами в неофициальной обстановке – за завтраком в квартире своих родителей. Обнародовано фото беседы, на котором можно разглядеть и председателя Офиса президента Андрея Ермака.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/economics/transport/ya-by-sdal-vse-vokzaly-v-koncessiyu-bylo-by-ochen-kruto-zelenskiy-novosti-ukraina-11454466.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ