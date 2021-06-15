Зеленский угостил западных журналистов салом на кухне своих родителей (ФОТО)

Государственный глава Владимир Зеленский побеседовал с журналистами CBS News в неформальной обстановке – за завтраком в квартире своих родителей, пишет "УНИАН".

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

По данным телеканала, на столе были угощения в виде сала на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашнего печенья и бренди – "с президентом Владимиром Зеленским и его пожилыми родителями на крохотной советской кухне". На фотографии также можно разглядеть и председателя Офиса президента Андрея Ермака.





Журналисты задали украинскому лидеру вопрос, почему американцев должен волновать конфликт в Украине, стране, которая расположена в тысячах миль от Штатов. На что Зеленский дал ответ, что "завтра это может прийти в их дома".

Отмечается, что во время встречи говорили и о президенте РФ Владимире Путине. Зеленский, как и многие украинцы, считает, что глава Кремля обладает неоимперскими амбициями и хочет, чтобы Россия получила контроль над своими "соседями".

"Они не хотят отпускать нас", — сказал президент Украины.

В беседе Владимир Зеленский признался журналистам, что его родители всегда беспокоились за него с момента избрания его президентом Украины. Сами же отец и мать украинского лидера сообщили, что предпочли бы для него юмористическую карьеру, нежели политическую.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский заявил, что впервые за годы независимости вместо обещаний, они перешли к реальным действиям, потому что ежегодно растет количество борцов с олигархами и самых олигархов. А среди старых политиков уже нет таких, кто бы ни обещал бороться с олигархами. А те накапливают незаконный капитал и тратят его на создание, продвижение и последующее содержание своих политиков и чиновников. Они решали, что кому смотреть и кто по каким тарифам должен платить. Политические партии, судьи, СМИ и все другие должны работать без олигархического капитала.

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