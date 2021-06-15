"Отныне будет иначе": Зеленский выступил на всеукраинском форуме

Президент Зеленский заявил, что впервые за годы независимости вместо обещаний, они перешли к реальным действиям, потому что ежегодно растет количество борцов с олигархами и самых олигархов. А среди старых политиков уже нет таких, кто бы ни обещал бороться с олигархами. А те накапливают незаконный капитал и тратят его на создание, продвижение и последующее содержание своих политиков и чиновников. Они решали, что кому смотреть и кто по каким тарифам должен платить. Политические партии, судьи, СМИ и все другие должны работать без олигархического капитала. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ходе форума "Украина 30. Экономика без олигархов". Передают "Комментарии".

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Мы хотим страну работающих законов, конкурентной экономики, независимых СМИ, открытых свобод. Именно поэтому я сделал первый шаг, считаю, что он важен, чтобы демонтировать определяющее влияние олигархов на будущее украинского государства. Это — закон об олигархах. Этот закон — это только начало. Это — фундамент для нормативно-правовой базы, который поставит на первое место защиту интересов Украины ", — заявил Зеленский.

Ранее президент США Джо Байден, во время своего брифинга после саммита стран-участниц НАТО, отвечая на вопрос журналистов относительно вступления Украины к членству ПЧД. Заявил, что Украине все еще нужно побороть коррупцию, чтобы она отвечала важным критериям для получения ПДЧ. Ведь Украина получила прекрасную возможность сделать то, чего еще не было в ее истории — создать демократическую, а не коррумпированную олигархами страну, подчеркнул американский лидер, вспоминая свое выступление в Верховной Раде Украины в 2015 году. Тогда он приезжал в Украину, занимая должность вице-президента США.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Байден ответил, почему Украина не в НАТО.

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