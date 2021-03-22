Зеленский ввел в действие новое решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое касается химической безопасности в нашей стране. Об этом сообщил в пресс-службе Офиса президента.

Фото: ОП

Решение предусматривает повышение уровня химической безопасности в Украине. Сообщается, что СНБО признал недостаточно эффективной деятельность правительства по обеспечению проведения политики государства по вопросам управления химической безопасностью и обращении с химическими веществами.

В течении двух месяцев Кабинет министров должен проработать данный вопрос и создать Межведомственную комиссию по вопросам управления химической безопасностью и обращению с химическими веществами.

Также Кабмина должен сформулировать перечень существующих химических лабораторий в Украине, а еще создать клинический токсикологический центр. Кроме этого, правительство сформирует и утвердит список опасных веществ, которые представляют угрозу при возникновении аварий техногенного характера.

Справка: 2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называли Виктора Медведчука.

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма.

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