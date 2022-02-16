Зеленский впервые прокомментировал сообщение России об отводе войск: что президент отметил

Президент Украины дал свою первую реакцию на сообщения из России об уводе части своих войск от границы. Об этом сообщает BBC.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

В разговоре с BBC на военном полигоне Украины Владимир Зеленский сказал: "Честно говоря, мы реагируем на реальность, которую имеем, и пока не видим ни одного вывода. Мы только слышали об этом".

По его словам, "все нормальные люди ждут деэскалации".

"Об угрозе я неоднократно говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Так происходит много лет", — добавил Владимир Зеленский.

Зеленский говорит, что когда Россия выведет войска, это увидят все — не только военные или разведчики.

"Но пока это только заявления", — сказал Зеленский.

Как сообщали ранее "Комментарии", если Россия начнет новую атаку на Украину, будет применен самый жесткий пакет санкций с 2014 года. Такое заявление во время телемарафона ко Дню единения сделал глава МИД Дмитрий Кулеба. Также министр подчеркнул, что Украина будет способна защитить себя благодаря военной поддержке других стран. Кулеба отметил, что "от наших друзей и партнеров" прибыло "тысячи тонн оружия".

Также "Комментарии" писали, что 16 февраля Украина празднует День единения. По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский записал свое видеообращение к украинцам. Зеленский назвал День единения очень важным для всех украинцев. Говоря об Украине, президент отметил, что никто не любит этот дом больше, чем сами украинцы. Никто не любит больше Украины, чем сами украинцы, и потому только все мы можем защитить нашу землю.

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