Во время визита в Вашингтон Зеленский будет настаивать на членстве Украины в НАТО, – экс-посол Украины В США

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Белый Дом будет настаивать на том, чтобы США показали свою конкретику в вопросе членства Украины в НАТО и провели беседу внутри Альянса, чтобы убедить те страны, которые против присоединения Украины к Альянсу, чтобы они поменяли свою точку зрения. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал экс-посол Украины В США Валерий Чалый.

Владимир Зеленский и Джо Байден Фото: liga.net

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что внутри американского общества нет никакой дискуссии относительно того, должна Украина стать членом НАТО или нет. Американцы идейно за то, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО. Возникает вопрос: почему же тогда они молчат и не говорят об этом внутри Альянса? Ответ на этот вопрос простой: Белый Дом сегодня ставит своей задачей избегать тех тем, которые могут рассорить членов НАТО, а по Украине консенсуса среди членов НАТО нет.

Валерий Чалый отметил, что Украина и сопротивляется российской агрессии который год подряд, потому что в Москве понимают, что таким образом могут помешать вступлению Украины в НАТО. Обидно, но этот метод Москва использует весьма успешно, потому что европейские политики понимают, что не хотели бы усугублять конфликт с Россией и потому в Вашингтоне сейчас говорят: не нужно ставить вопрос про ПДЧ, нужно уменьшить амбиции Украины, потому что нет всё равно поддержки всех стран-членов НАТО по вопросу вступления Украины в Альянс. Это не должно останавливать украинскую власть на пути к членству в НАТО.

Дипломат отметил, по его информации президент Владимир Зеленский собирается говорить именно в таком ракурсе, он будет пытаться объяснить Байдену, что пока США молчат внутри НАТО, шансов на вступление Украины нет. И это очень верно, считает дипломат, что Зеленский выбрал именно такую стратегию. США должны открыто заявить о том, что они за то, чтобы Украина стала членом НАТО. Но кроме публичной поддержки США должны ещё и поработать с другими членами НАТО. Мы же знаем прекрасно, что Белый дом сблизился с Берлином вопросах "Северного потока-2", пошёл навстречу Германии. Вот теперь Германия пусть пойдет навстречу Вашингтону в вопросе общей безопасности, которая как раз-таки и заключается во вступлении Украины в НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом Доме подтвердили встречу Байдена с Зеленским и рассказали, о чем будет идти разговор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!