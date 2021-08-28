logo
Русский Українська

BTC/USD

48819.49

ETH/USD

3238.72

LTC/USD

173.23

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Во время визита в Вашингтон Зеленский будет настаивать на членстве Украины в НАТО, – экс-посол Украины В США
commentss НОВОСТИ Все новости

Во время визита в Вашингтон Зеленский будет настаивать на членстве Украины в НАТО, – экс-посол Украины В США

Зеленский будет говорить с Байденом о членстве в НАТО

сегодня, 13:30
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Белый Дом будет настаивать на том, чтобы США показали свою конкретику в вопросе членства Украины в НАТО и провели беседу внутри Альянса, чтобы убедить те страны, которые против присоединения Украины к Альянсу, чтобы они поменяли свою точку зрения. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал экс-посол Украины В США Валерий Чалый.

Во время визита в Вашингтон Зеленский будет настаивать на членстве Украины в НАТО, – экс-посол Украины В США

Владимир Зеленский и Джо Байден Фото: liga.net

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что внутри американского общества нет никакой дискуссии относительно того, должна Украина стать членом НАТО или нет. Американцы идейно за то, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО. Возникает вопрос: почему же тогда они молчат и не говорят об этом внутри Альянса? Ответ на этот вопрос простой: Белый Дом сегодня ставит своей задачей избегать тех тем, которые могут рассорить членов НАТО, а по Украине консенсуса среди членов НАТО нет. 

Валерий Чалый отметил, что Украина и сопротивляется российской агрессии который год подряд, потому что в Москве понимают, что таким образом могут помешать вступлению Украины в НАТО. Обидно, но этот метод Москва использует весьма успешно, потому что европейские политики понимают, что не хотели бы усугублять конфликт с Россией и потому в Вашингтоне сейчас говорят: не нужно ставить вопрос про ПДЧ, нужно уменьшить амбиции Украины, потому что нет всё равно поддержки всех стран-членов НАТО по вопросу вступления Украины в Альянс. Это не должно останавливать украинскую власть на пути к членству в НАТО.

Дипломат отметил, по его информации президент Владимир Зеленский собирается говорить именно в таком ракурсе, он будет пытаться объяснить Байдену, что пока США молчат внутри НАТО, шансов на вступление Украины нет. И это очень верно, считает дипломат, что Зеленский выбрал именно такую стратегию. США должны открыто заявить о том, что они за то, чтобы Украина стала членом НАТО. Но кроме публичной поддержки США должны ещё и поработать с другими членами НАТО. Мы же знаем прекрасно, что Белый дом сблизился с Берлином вопросах "Северного потока-2", пошёл навстречу Германии. Вот теперь Германия пусть пойдет навстречу Вашингтону в вопросе общей безопасности, которая как раз-таки и заключается во вступлении Украины в НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом Доме подтвердили встречу Байдена с Зеленским и рассказали, о чем будет идти разговор.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2021/08/27/7127119/
Теги:
comments

Обсуждения

Nedim Khalilov

сегодня, 12:40

не проситься, не стучаться... пусть сами предложат...

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ