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Павел Климкин рассказал, что будет означать, если по итогам встречи в Белом Доме Байден и Зеленский не выйдут вместе к СМИ

Байден и Зеленский могут отказаться от общего заявления для СМИ

сегодня, 09:15
Автор:

Кравцев Сергей

Очень плохим сигналом, в первую очередь, для Киева будет, если президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский не дадут совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Белом Доме. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин. В то же время он отметил, что отказаться вместе давать пресс-конференцию может именно Байден.

Павел Климкин рассказал, что будет означать, если по итогам встречи в Белом Доме Байден и Зеленский не выйдут вместе к СМИ

Владимир Зеленский и Джо Байден Фото: liga.net

Журналисты телеканала "Украина 24" обратились к бывшему министру иностранных дел Павлу Климкину с просьбой прокомментировать, будет ли означать что-то нехорошее для Украины, если по итогам встречи в Белом доме президент Байден и президент Зеленский не выйдут на совместную пресс-конференцию? Бывший главный дипломат Украины отметил, что пресс-конференция двух президентов по итогам саммита – это очень важное мероприятие и, если президент Зеленский и президент Байден не появятся вместе перед журналистами – это, конечно же, плохо.

Климкин добавил, если два лидера не выйдут вместе к СМИ, то, скорее всего инициатива отказа будет исходить от Байдена. Его можно понять, ведь он может не захотеть, чтобы эта общая пресс-конференция превратилась в личную пресс-конференцию Байдена, на которой его забросают вопросами про Афганистан. Таким образом встреча двух лидеров уйдёт на второй план и первым делом, конечно же, журналисты будут ждать ответов американского лидера относительно ситуации в Афганистане и вывода оттуда войск США. Тогда сам собой возникает вопрос: где здесь на этой пресс-конференции будет тема Украины и какие вопросы относительно Украины будут обсуждаться? 

Читайте также на портале "Комментарии" — Климкин предупредил Зеленского, что "развести" Байдена невозможно.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rEPK73MA83A
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