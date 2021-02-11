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Зеленский вернул гражданство партнеру Коломойского

Это поможет спасти его от экстрадиции в США

сегодня, 17:00
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский вернул украиское гражданство олигарху и бизнес-партнеру Игоря Коломойского Геннадию Боголюбову, что должно помочь ему от экстрадиции в США. Такой вывод сделало издание "Зеркало недели" на основании иска Коломойского и Боголюбова против США.

Зеленский вернул гражданство партнеру Коломойского

Фото: Google

Сообщается, что олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов подали иск против Соединенных Штатов на основании того, что они являются гражданами Украины, именно этот факт дает возможность полагать, что президент Зеленский вернул украинское гражданство Боголюбову. 

Бывшие владельцы Приватбанка подали иск в Международный центр урегулирования споров против США. Американцы обвиняют олигархов в крупнейшем отмывании денег в истории. Сами же бизнесмены обвиняют США в нарушении международных правовых норм и нанесении вреда инвесторам.

Ранее Зеленский и Боголюбов отрицали факт возвращения гражданства заявляя, что речь шла только о предоставлении вида на жительство для олигарха. Однако стоит отметить, что иск бизнесменов базируется на факте наличия у них украинского гражданства.

Справка: во время избирательной кампании 2019 года Владимира Зеленского обвиняли в связях с Игорем Коломойским и называли его "марионеткой" олигарха.

Сам Зеленский отрицал свои близкие отношения с Коломойским и заявлял, что в случае нарушения закона все будут нести одинаковую ответственность вне зависимости от имен.

Первым главой Офиса Президента при Зеленском был Андрей Богдан, который ранее обслуживал интересы Коломойского как адвокат.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, в каких отношениях находятся Зеленский и Разумков

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Источник: https://zn.ua/ECONOMICS/zelenskij-taki-vernul-ukrainskoe-hrazhdanstvo-boholjubovu-chtoby-spasti-eho-ot-ekstraditsii-v-ssha.html
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