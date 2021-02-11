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Путин сделал заявление насчет оккупированных территорий Донбасса

Он провел встречу с руководителями СМИ

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что будет с временно оккупированными территориями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в будущем. Об этом глава Кремля заявил во время своей встречи с руководителями российских пропагандистских СМИ, сообщает издание "BBC".

Путин сделал заявление насчет оккупированных территорий Донбасса

Путин. Фото: РИА-Новости

Встреча была проведена в контексте массовых протестов в поддержку заключённого оппозиционера Алексея Навального.

Сообщается, что главный редактор пропагандистского канала "Russia Today" Маргарита Симоньян спросила Путина о том, планируют ли в Кремле и дальше оказывать "поддержку" террористам "ЛНР-ДНР". На это президент РФ ответил, что они не собираются "бросать Донбасс".

Других деталей данного диалога не приводится. Ранее Симоньян ездила в Донецк на форум боевиков "Русский Донбасс", где во время своего выступления обратилась к российским властям с призывом аннексировать территории Донецкой и Луганской областей.

Сообщается, что Путин также обсуждал с пропагандистами протесты в Беларуси и Соединенных Штатах, а также угрозу блокирования видеохостинга YouTube на территории России. Единственным острым вопросом на повестке дня был вопрос Алексея Навального.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. 

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда после незаконного "референдума" президент РФ Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России. 

Аннексия Крыма произошла в нарушение всех норм международного права и не была признана Украиной, а также международным сообществом.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Порошенко предложил новые законы по Донбассу и Крыму

Читайте также, кем является Алексей Навальный для Украины.



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