«Заклятые друзья»: эксперты об отношениях Разумкова и Офиса Зеленского

Между председателем парламента Дмитрием Разумковым и Офисом президента всё более явно вырисовывается конфликт. Как может далее развиваться ситуация? Будет ли Зеленский "сбивать" Разумкова, пока тот не набрал достаточного политического веса, чтобы стать слишком опасным для команды президента (в которую спикер ВР, судя по его последним действиям, уже не входит)? На эти вопросы "Комментариям" ответили эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Как спикер парламента Разумков пока — лучший вариант"

Политолог Андрей Золотарев считает, что устраивать еще один конфликт Зе-команде, которая только разгребла ситуацию с Дубинским, не с руки.

"В депутатском корпусе те, кто коммуницирует с Банковой, говорят, что Рада при Разумкове относительно неплохо работает. А от добра — добра не ищут. Другой момент, что появились обоснованные подозрения, что спикер готовится к личной политической карьере, — отмечает политолог. — Недавний опрос Центра Разумкова подал это так, когда у одного демонстрируются неприкрытые амбиции. Соответственно, у другого будут возникать подозрения. Но пока сделано всё очень топорно. Когда Разумкова делают лидером доверия, почему-то среди номинантов нет Гройсмана, Кличко – его потенциальных конкурентов по куску электорального поля. В том же опросе президентский рейтинг Зеленского — 23%, а у Разумкова — 1%. Как можно быть лидером доверия с такими данными? Натянуто".

По мнению Андрея Золотарева, пока Разумкова в ОП не воспринимают как конкурента Зеленскому. Но будут реагировать, если близкие спикеру люди начнут запускать центробежные процессы в монобольшинстве.

"Как спикер парламента Разумков пока — лучший вариант. И "валить" его как спикера было бы безумие, — считает политолог. — Он демонстрирует определенную равноудаленность. В отличие от того же Парубия, который не понимал, что такое спикер, демонстрируя большевистскую прямоту, как на бронепоезде. Разумков же в отдельных вопросах демонстрирую свою – личную – позицию, которая может расходиться с позицией команды, приведшей его во власть. Он не поддержал санкции против каналов, не поддерживает кандидатуру Витренко в министры энергетики. Это идет в плюс как спикеру. При этом Разумков не выступает как явный оппозиционер Зеленскому. Так что говорит о том, что идет война между ОП и Разумковым – преждевременно".

"Разумков и ОП выглядят как заклятые друзья"

Политолог Никита Трачук также считает, что пока конфликт между спикером ВР и Офисом президента не стал слишком явным, не вышел в публичную плоскость, "сбивать" Разумкова не будут.

"Разумков и ОП выглядят как заклятые друзья. Не явные враги, но явно — отношения прохладные. И всё же уровень кризиса в команде не дошел до того момента, когда начнет грызня именно с Разумковым, — считает эксперт. – Да и с чего бы? Он просто остается на тех же позициях, с которыми Зеленский и "Слуга народа" шли во власть в 2019-м. А вот Зеленский всё более явно смещается в своей риторике вправо, впадая в риторику Порошенко. Разумков же остается таким, каким был сам Зеленский два года назад. Почему те же рейтинги ОПЗЖ растут? Потому что они просто стоят на своих позициях. Постоянно. Не меняют их. Так и Разумков".

Никита Трачук уверен, что у Разумкова точно будет отдельное от "слуг" политическое будущее, возможно, собственный политпроект.

"Со временем возможен открытый конфликт между ОП и спикером Рады. Пока до этого не дошло, Разумкова могут попытаться сбить на взлете (уже ходят разговоры, что его могут сместить с поста председателя ВР). Сил у него пока мало, есть лишь небольшая группа депутатов. Впрочем, не исключаю и вариант, что ОП и Разумков договорятся не открывать "боевых действий". И всё же рано или поздно он решит развиваться как самостоятельный политик", — прогнозирует Никита Трачук.

Напомним, в Офисе президента объяснили, является ли Разумков конкурентом для Зеленского.

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