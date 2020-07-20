Зеленский уже решил, как ответит Кадырову, - Офис президента

Офис главы государства Владимира Зеленского обозначил, что любая реплика в адрес президента со стороны лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова не требует официальной реакции, как этого ожидают средства массовой информации. Позицию ведомства передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", - указали в ОП.

Также пресс-служба президента Зеленского указала, что призыв Кадырова выстроить Украине добрососедские отношения с Россией явно не входит в перечень его компетенции, так как существующий конфликт могут обсуждать лидеры двух государств и их независимые западные коллеги, а явно не представители республик под контролем Москвы.

"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - резюмировали в Офисе президента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле поддержали заявление Рамзана Кадырова, который призвал Владимира Зеленского позвонить президенту России и начать налаживать отношения "двух великих народов".





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