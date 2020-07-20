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У Путина сказали, что думают об обращении Кадырова к Зеленскому

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что глава Чечни Рамзан Кадыров огорчен разладом между Россией и Украиной

сегодня, 16:24 comments595
Автор:

Екатерина Белоброва
У Путина сказали, что думают об обращении Кадырова к Зеленскому

Официальная Москва отреагировала на угрозы лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который повторно потребовал у украинского гаранта Владимира Зеленского извинений за неудачный юмористический номер в "95 квартале". Об этом сообщает агентство "РБК".

В данном случае пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выделил из контекста вторую часть обращения Кадырова, где тот призвал Зеленского наладить отношения с Россией и позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину.

"Что мешает вам выполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?", – отметил  Кадыров накануне.

Сам Песков подчеркнул, что Россию волнует дальнейший прогресс в соблюдении Минских соглашений, несмотря на то, что вооруженный конфликт на Донбассе носит исключительно внутренний характер.

"Нам хотелось бы, чтобы президент Зеленский выполнил обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", - пояснил свою позицию представитель московского Кремля в ответ на умозаключения политологов, что именно Путин надоумил "преданного слугу" Кадырова спровоцировать напряженную обстановку в Офисе президента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты максимально объективно рассмотрели причины и возможные последствия угроз в отношении украинского президента от полностью зависимого от Кремля чеченского лидера.


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