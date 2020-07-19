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Глава Чечни Кадыров вновь потребовал от Зеленского извинений

Рамзан Кадыров считает, что Владимир Зеленский должен позвонить Владимиру Путину и предпринять действия для завершения войны на Донбассе

сегодня, 13:25
Автор:

Татьяна Веремеева
Глава Чечни Кадыров вновь потребовал от Зеленского извинений

Глава республики Чечня на Северном Кавказе в России Рамзан Кадыров в очередной раз потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений. Также руководитель северокавказской республики заявил, что украинский президент должен "выстроить правильные отношения с Большой Россией". Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Кадыров требует от Зеленского извиниться за юмористический ролик, который был размещен в одном из юмористических шоу. Руководитель Чечни заявляет, что действующий президент Украины оскорбил память его отца – первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Он считает, что украинский президент должен либо подтвердить свои извинения, либо ответить перед ним.

Кроме того, Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Зеленский позвонить российскому президенту Владимиру Путину и предпринять действия, которые позволят закончить войну на Донбассе.

"Когда-то наши страны, наши народы не могли допустить и мысли, что война разделит нас. Но времена поменялись, теперь заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске", – написал Кадыров.

Глава Чечни также обвинил украинского президента в том, что он не выполняет свои предвыборные обещания и "продолжает дело своего предшественника" Петра Порошенко

"Что мешает вам выполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?", – отмечает Кадыров.

Ранее "Комментарии" писали, что страничку Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций. В "черный список" лидер Чеченской республики попал за неоднократное нарушение прав человека.


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