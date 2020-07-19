Глава Чечни Кадыров вновь потребовал от Зеленского извинений

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Татьяна Веремеева
Глава республики Чечня на Северном Кавказе в России Рамзан Кадыров в
очередной раз потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений.
Также руководитель северокавказской республики заявил, что украинский президент
должен "выстроить правильные отношения с Большой Россией". Об этом Кадыров
написал в своем Telegram-канале.
Кадыров требует от Зеленского извиниться за юмористический ролик, который
был размещен в одном из юмористических шоу. Руководитель Чечни заявляет, что
действующий президент Украины оскорбил память его отца – первого президента
Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Он считает, что украинский президент должен либо
подтвердить свои извинения, либо ответить перед ним.
Кроме того, Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Зеленский позвонить
российскому президенту Владимиру Путину и предпринять действия, которые
позволят закончить войну на Донбассе.
"Когда-то наши страны, наши народы не могли допустить и мысли, что война
разделит нас. Но времена поменялись, теперь заокеанская воля велит нашим
украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске", – написал
Кадыров.
Глава Чечни также обвинил украинского президента в том, что он не выполняет
свои предвыборные обещания и "продолжает дело своего предшественника" Петра
Порошенко
"Что мешает вам выполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает
позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой
гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?", – отмечает
Кадыров.
Ранее "Комментарии" писали, что страничку
Рамзана Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций. В "черный список"
лидер Чеченской республики попал за неоднократное нарушение прав человека.
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