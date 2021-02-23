Зеленский угрожает снова распустить Раду — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает снова распустить Верховную Раду, если народные депутаты не примут необходимый закон на внеочередном заседании. Инсайдерскую информацию представило издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник во фракции "Слуга народа".

Зеленский может снова распустить Раду. Фото: ТСН

Сегодня, 23 февраля, нардепы встретятся в парламентском зале на внеочередном заседании. Одним из вопросов для рассмотрения является предварительно ветированный Зеленским закон о возвращении конкурсов на должности для госслужащих. После внесения отдельных поправок президент вернул документ на повторное рассмотрение и надеется, что народные избранники со всей серьезностью отнесутся к голосованию.

"Он [Владимир Зеленский — ред.] говорит: я уже устал, я хочу выплатить зарплаты шахтерам, а тут то так, то так подставляете. Поэтому сейчас очень важно для какой-то нормальной совместной работы, чтобы сегодня Верховная Рада проголосовала за две эти предложения и закон в целом", — цитирует "РБК-Украина" свой источник из "Слуги народа".

Следует отметить, что при этом отмечается деталь относительно серьезности намерений Зеленского о намерениях распустить ВРУ в случае провала голосовании. По мнению источника, глава государства скорее хотел объяснить важность принятия документа и продемонстрировать высоту напряжения в обществе, чем действительно пообещал роспуск парламента.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему президент Владимир Зеленский ветировал закон о конкурсов на занятие должностей госслужащими. Подробности о добавленных исправлениях найдутся в нашем материале.

Также на портале можно узнать, собирается ли президент отправить в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и, соответственно, все его правительство. Позицию Зеленского пояснил советник ОПГ Михаил Подоляк.



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