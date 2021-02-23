logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.02.2021

BTC/USD

47891.02

ETH/USD

1476.25

LTC/USD

174.17

НБУ 23.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.02

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский угрожает снова распустить Раду — СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский угрожает снова распустить Раду — СМИ

Зеленский хочет, чтобы в парламенте приняли закон о государственной службе

сегодня, 11:50
Автор:

Вечканова Елена

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает снова распустить Верховную Раду, если народные депутаты не примут необходимый закон на внеочередном заседании. Инсайдерскую информацию представило издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник во фракции "Слуга народа".

Зеленский угрожает снова распустить Раду — СМИ

Зеленский может снова распустить Раду. Фото: ТСН

Сегодня, 23 февраля, нардепы встретятся в парламентском зале на внеочередном заседании. Одним из вопросов для рассмотрения является предварительно ветированный Зеленским закон о возвращении конкурсов на должности для госслужащих. После внесения отдельных поправок президент вернул документ на повторное рассмотрение и надеется, что народные избранники со всей серьезностью отнесутся к голосованию.

"Он [Владимир Зеленский — ред.] говорит: я уже устал, я хочу выплатить зарплаты шахтерам, а тут то так, то так подставляете. Поэтому сейчас очень важно для какой-то нормальной совместной работы, чтобы сегодня Верховная Рада проголосовала за две эти предложения и закон в целом", — цитирует "РБК-Украина" свой источник из "Слуги народа".

Следует отметить, что при этом отмечается деталь относительно серьезности намерений Зеленского о намерениях распустить ВРУ в случае провала голосовании. По мнению источника, глава государства скорее хотел объяснить важность принятия документа и продемонстрировать высоту напряжения в обществе, чем действительно пообещал роспуск парламента.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему президент Владимир Зеленский ветировал закон о конкурсов на занятие должностей госслужащими. Подробности о добавленных исправлениях найдутся в нашем материале.

Также на портале можно узнать, собирается ли президент отправить в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и, соответственно, все его правительство. Позицию Зеленского пояснил советник ОПГ Михаил Подоляк.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.rbc.ua/ukr/politics/zelenskiy-prigrozil-nardepam-rospuskom-rady-1614068698.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ