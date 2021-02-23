Зеленский угрожает снова распустить Раду — СМИ

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Вечканова Елена
Президент Украины Владимир Зеленский угрожает снова распустить Верховную Раду, если народные депутаты не примут необходимый закон на внеочередном заседании. Инсайдерскую информацию представило издание "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник во фракции "Слуга народа".
Зеленский может снова распустить Раду. Фото: ТСН
Сегодня, 23 февраля, нардепы встретятся в парламентском зале на внеочередном заседании. Одним из вопросов для рассмотрения является предварительно ветированный Зеленским закон о возвращении конкурсов на должности для госслужащих. После внесения отдельных поправок президент вернул документ на повторное рассмотрение и надеется, что народные избранники со всей серьезностью отнесутся к голосованию.
Следует отметить, что при этом отмечается деталь относительно серьезности намерений Зеленского о намерениях распустить ВРУ в случае провала голосовании. По мнению источника, глава государства скорее хотел объяснить важность принятия документа и продемонстрировать высоту напряжения в обществе, чем действительно пообещал роспуск парламента.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему президент Владимир Зеленский ветировал закон о конкурсов на занятие должностей госслужащими. Подробности о добавленных исправлениях найдутся в нашем материале.
Также на портале можно узнать, собирается ли президент отправить в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и, соответственно, все его правительство. Позицию Зеленского пояснил советник ОПГ Михаил Подоляк.
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