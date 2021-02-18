Стало известно, планирует ли Зеленский отправлять в отставку Шмыгаля

У Зеленского прокомментировали возможную отставку правительства и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк в интервью изданию "РБК-Украина".

Зеленский и Шмыгаль. Фото: Liga

По словам Подоляка, пока еще не пришло время для того, чтобы отправлять правительство в отставку. Он сказал, что нынешний Кабинет министров не досидел до конца своей каденции.

Он отметил, что несмотря на это, многие позиции требуют усиления. Например, речь идет о министерстве энергетики и отстутствие министра (намек на то, что Рада дважды провалила голосование за назначение министром Юрия Витренко).

Денис Шмыгаль возглавляет украинское правительство с марта 2020 года. Он заменил на этой должности Алексея Гончарука, который был премьером с августа 2019 года.

Период Кабмина Шмыгаля пришелся на пандемию и два жестких локдауна весной 2020 года и зимой 2021. До этого он Шмыгаль был вице-премьером и министром во вопросам развития громад и территорий, а также возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

До прихода в политику был топ-менеджером корпорации ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова, где занимал должность генерального директора Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Во время нахождения на посту премьер-министра Шмыгаля неоднократно обвиняли в слабом противостоянии кризису и лоббировании интересов Рината Ахметова, в частности, в сфере энергетики.

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