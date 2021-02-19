Возвращение конкурса на госдолжности: почему Зеленский ветировал закон

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Вечканова Елена
19 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил недавно поддержанный народными депутатами закон, положения которого предусматривали возвращение конкурса на должности госслужбы. Вскоре после этого в Офисе президента подробно объяснили причину наложения вето на документ главой государства.
Зеленский наложил вето на закон о возвращении конкурсов на госслужбу. Фото: president.gov.ua
По информации пресс-службы ведомства, в целом Зеленский поддерживает положения, указанные в проголосованном Верховной Радой законе. Впрочем, отдельные части документа содержат значительные нарушения уже действующего законодательства. Все спорные моменты касаются работы министерств, а именно — выполнения определенных полномочий министра его заместителями в случае вакантности главной должности учреждения.
По мнению Владимира Зеленского, подобные разногласия в украинском правительстве не нужны, ведь несут полную деструктивность. Тем более, во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и войны в Донбассе отдельные решения власти должны приниматься в очень короткие сроки. Именно поэтому полномочия заместителей министров, указанные в ветированном Зеленским документе, следует пересмотреть.
Документ с приложенными предложениями от президента вернется на очередное рассмотрение в Верховной Раде.
В то же время представители Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (Передача) уже оперативно сообщили, что поддерживают внесены Зеленским правки.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в команде Зеленского рассказали о возможности национализировать компанию "Roshen".
Также на портале можно узнать, по каким причинам суд обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать дело против президента Зеленского.
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