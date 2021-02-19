logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.02.2021

BTC/USD

52692.28

ETH/USD

1932.64

LTC/USD

232.51

НБУ 19.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Возвращение конкурса на госдолжности: почему Зеленский ветировал закон
commentss НОВОСТИ Все новости

Возвращение конкурса на госдолжности: почему Зеленский ветировал закон

В законе нарушаются нормы относительно полномочий министров

сегодня, 13:56
Автор:

Вечканова Елена

19 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил недавно поддержанный народными депутатами закон, положения которого предусматривали возвращение конкурса на должности госслужбы. Вскоре после этого в Офисе президента подробно объяснили причину наложения вето на документ главой государства.

Возвращение конкурса на госдолжности: почему Зеленский ветировал закон

Зеленский наложил вето на закон о возвращении конкурсов на госслужбу. Фото: president.gov.ua

По информации пресс-службы ведомства, в целом Зеленский поддерживает положения, указанные в проголосованном Верховной Радой законе. Впрочем, отдельные части документа содержат значительные нарушения уже действующего законодательства. Все спорные моменты касаются работы министерств, а именно — выполнения определенных полномочий министра его заместителями в случае вакантности главной должности учреждения.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра — а такое не раз у нас бывало, — эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства", — пояснил свою позицию президент.

По мнению Владимира Зеленского, подобные разногласия в украинском правительстве не нужны, ведь несут полную деструктивность. Тем более, во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и войны в Донбассе отдельные решения власти должны приниматься в очень короткие сроки. Именно поэтому полномочия заместителей министров, указанные в ветированном Зеленским документе, следует пересмотреть.

Документ с приложенными предложениями от президента вернется на очередное рассмотрение в Верховной Раде.

В то же время представители Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (Передача) уже оперативно сообщили, что поддерживают внесены Зеленским правки.

Возвращение конкурса на госдолжности: почему Зеленский ветировал закон - фото 2
Возвращение конкурса на госдолжности: почему Зеленский ветировал закон - фото 3
Возвращение конкурса на госдолжности: почему Зеленский ветировал закон - фото 4

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в команде Зеленского рассказали о возможности национализировать компанию "Roshen".

Также на портале можно узнать, по каким причинам суд обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать дело против президента Зеленского.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidtrimuye-vidnovlennya-konkursiv-na-posadi-derzha-66625
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ