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Зеленский собрался покончить с украинскими олигархами

Глава государства делает все для этого

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

У Владимира Зеленского рассказали о том, что он предпринимает решительные шаги, чтобы окончательно покончить с влиянием украинских олигархов на процессы в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в своей колонке для издания "Atlantic Council".

Зеленский собрался покончить с украинскими олигархами

Фото: ОП

По её словам, из-за олигархов наша страна погрязла в бедности и коррупции, ведь они контролируют 80% Украины. Она отметила, что Зеленского выбрали президентом с огромным мандатом доверия для того, чтобы он прекратил почти тридцатилетнее господство олигархических групп.

Она сказала, что украинские олигархи начали наращивать свое влияние в начале 1990-х годов, когда была приватизация после развала Советского союза. 

Пресс-секретарь президента заявила, что группа миллиардеров использовала состояния для того, чтобы создать медиаимперии и сети влияния на украинскую политику, суды и государственные органы. Она подчеркнула, что в последние месяцы команда Владимира Зеленского решительно борется с влиянием олигархов в Украине. 

Во время избирательной кампании на выборах президента в 2019 году Владимира Зеленского обвиняли в связях с олигархом Игорем Коломойским, а некоторые оппоненты называли будущего президента его марионеткой. Первым главой офиса президента при Зеленском был корпоративный адвокат Коломойского Андрей Богдан, который обслуживал его интересы. 

После увольнения Богдана ряд экспертов заявляли, что Зеленский оградил себя от влияния Игоря Коломойского и его приспешников в украинской политике.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, каковы шансы Авакова занять кресло премьера. 

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Источник: https://www.atlanticcouncil.org
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