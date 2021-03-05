Каковы шансы Авакова занять кресло премьера – прогноз

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
В кулуарах
говорят, что новым главой правительства мог бы быть глава МВД Арсен Аваков,
поскольку это единственный государственник с солидным опытом управления. Об
этом рассказал эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк в
материале портала "Комментарии".
Фото из открытых источников
Так, прошел год
как Денис Шмыгаль находится на посту премьера. И почти с самого начала ему
прочат отставку. Сейчас слухи усилились.
Эксперт считает,
что у президента нет кандидатуры на пост главы правительства.
По словам
эксперта, в кулуарах говорят, что новым главой правительства мог бы быть глава
МВД Арсен Аваков, поскольку это единственный государственник с солидным опытом
управления.
Он также
подчеркивает, что западные лоббисты продвигают свою версию кабинета министров.
Но большинство этих кандидатов никогда не были в политике, хотя в бизнесе
достигли успехов. По словам эксперта, в сегодняшней ситуации Зеленский будет
делать ставку на проверенных кандидатов, а не на неизвестных или управляемых
кем-то потенциальных премьеров.
Как ранее
сообщалось, названы
провалы и победы за первый год премьерства Шмыгаля.
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