Каковы шансы Авакова занять кресло премьера – прогноз

В кулуарах говорят, что новым главой правительства мог бы быть глава МВД Арсен Аваков, поскольку это единственный государственник с солидным опытом управления. Об этом рассказал эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк в материале портала "Комментарии".

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Так, прошел год как Денис Шмыгаль находится на посту премьера. И почти с самого начала ему прочат отставку. Сейчас слухи усилились.

Эксперт считает, что у президента нет кандидатуры на пост главы правительства.

"Его партия не может предложить из своих рядов такую персону, хотя именно так должно быть с точки зрения демократии. Потому президенту приходится идти "на рынок" и искать там. Или выбирать из тех, кто есть", — пояснил Семенюк.

По словам эксперта, в кулуарах говорят, что новым главой правительства мог бы быть глава МВД Арсен Аваков, поскольку это единственный государственник с солидным опытом управления.

"К тому же, Аваков идет в тандеме с президентом, что понятно из недавних интервью, которые он дал "1+1" и Гордону. А президенту нужен надежный премьер, который не будет играть свою игру, но будет сотрудничать в треугольнике президент-парламент-правительство", — отмечает Семенюк.

Он также подчеркивает, что западные лоббисты продвигают свою версию кабинета министров. Но большинство этих кандидатов никогда не были в политике, хотя в бизнесе достигли успехов. По словам эксперта, в сегодняшней ситуации Зеленский будет делать ставку на проверенных кандидатов, а не на неизвестных или управляемых кем-то потенциальных премьеров.

"Во время кризиса Украине нужен кризисный менеджер, который будет независим от олигархов, а также имеет авторитет для наведения порядка в стране", — уверен Тарас Семенюк.

Как ранее сообщалось, названы провалы и победы за первый год премьерства Шмыгаля.

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